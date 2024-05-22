談新航遇亂流致死 華裔機長：暴雨季避免穿越雲層

一架新加坡航空班機21日迫降泰國曼谷蘇凡納布機場後，停在停機坪。（路透）

新新加坡 航空客機21日發生緊急降落曼谷事件，有乘客心臟病 發身亡。目前緊急降落初步原因是嚴重亂流，華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞 地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。

華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

綜合路透等多家媒體報導，新加坡航空1架從英國倫敦起飛，飛往新加坡的班機在飛行11個小時後，經過緬甸伊洛瓦底江上空時，短短幾分鐘內從海拔3萬7000呎，急墜到3萬1000呎高度緊急迫降泰國 曼谷。據泰國媒體報導，73歲英國老翁基欽（Geoff Kitchen）心臟病發身亡、約30人輕重傷。事發班機為1架波音777-300ER，機上有211名旅客和18名機組人員，原定飛往新加坡。

新加坡航空客機當時飛行的地區天氣惡劣。（圖／丁毓麟提供）

丁毓麟是美國Kalitta Air波音747的機長，他表示，在飛行中遇到亂流是較常見情況，但無預警情況遇到亂流是很少見的，且亂流顛簸致死也罕見。飛機上有雷達可偵測到雲層，但是不同機師駕駛習慣不同，有些機師習慣把雷達開到比較遠，尤其在晚上，長程飛機飛行人員會輪流休息，有些機師會開到300海哩甚至600海哩的距離，這樣會導致雷達無法掃到近距離的雲層情況，如果飛機飛進雲層就會導致機身搖晃。

波音777的雷達檢測系統，現在雷達都能準確檢測雲層。（圖／丁毓麟提供）

丁毓麟表示，現在不知道當時駕駛飛機的機師狀況，且飛行時間是白天，能見度比較好，遇到暴風雨如果和雲層保持足夠距離是可以閃開的。像他們公司規定和暴風雨雲層保持50海哩以上的距離，且不允許飛機穿過雷達顯示的深綠色級別以上的暴風雨，通常只要有顯示黃色圖標的暴風雨，就不許接近。

目前猜測遇到亂流原因有很多，也許是因為把雷達調到太遠的距離，導致沒有偵測到暴風雨。現在正值春夏季節東南亞地區多有暴風雨，在做路線規畫時就應該將其考量在內。或是可能飛機當時穿過暴風雨雲層導致的亂流，他一般不會飛進雲層，雲層厚度雷達會檢測到，如果很薄可放心穿過，如果綠色則會避開，盡量避免把乘客帶入亂流。避開雲層也不會多花幾分鐘，乘客安全是第一位。

另外一種亂流可能是飛機航線交錯導致，兩個飛機交錯時要保持足夠距離，否則飛機翅膀會造成一定尾流湍流（Wake Turbulence）干擾，如果兩個飛機路線太接近，飛到另外一個飛機後面也可能造成亂流，這時需要和空管聯繫並閃避。還有一種誤操作的可能，像今年3月有一個智利南美航空（LATAM Airlines）一架從澳洲雪梨飛往紐西蘭奧克蘭機場的波音787客機在空中突然急速降落，造成50名乘客受傷，有乘客被拋到天花板撞出大洞。根據報導，此事件是因為空服員送餐時候不小心按到機長椅背開關，造成機長往前倒，所以飛機才會向下俯衝。

新加坡航空被廣泛認為是世界上最佳航空公司之一，也是飛安的標竿，24年來，新航並未發生任何重大事故，而上一次重大事故，就發生在2000年11月台灣象神颱風期間，機組人員因專注於側風而忽略了跑道標誌，與塔台之間的溝通不良，加上中正機場的指示設施不清晰，最終誤闖正在施工且暫時關閉的跑道並嘗試起飛。在桃園機場發生的爆炸意外事故導致機上179人83死亡。