華婦租霸抓咬前房東 6警車到場封街

Sharon脖子上的抓痕（圖左），及警員逮捕「問題」房客謝女士。（圖／溫先生提供）

華人房東 溫先生15日透過法律途徑將72歲的「問題」房客謝女士驅逐。正當他鬆了一口氣時，謝女士竟在房屋門口與她的前任房東撕打起來。前任房東被謝女士抓傷和咬傷，最後招來了6輛警車，將整條街封路。

15日一早，洛杉磯縣警局警員來到溫先生位於天普市的出租屋，驅逐謝女士。兩人的合約在2月到期，但謝女士無意搬走，溫先生只能通過法律手段進行驅逐。溫先生說，謝女士被警察趕走後，他立即讓換鎖匠更換了家中的門鎖和車庫遙控。

而當溫先生在屋內收拾時，聽到門外傳來女性呼救的聲音，竟發現謝女士和前前任房東Sharon扭打在一起。溫先生趕緊將謝女士拉開，換鎖匠見此狀立刻報警。警方最後將謝女士戴上手銬押上警車。

與謝女士發生扭打的Sharon是謝女士兩年前的房東，自稱也深受其害。Sharon和溫先生是通過謝女士的好友牽線認識的。當時Sharon也是在與謝女士租約到期後，經過法律程序才將其趕走。在與溫先生溝通後，兩位房東均心有戚戚焉。得知謝女士在15日將被驅逐，她也趕到這裡，想拍下謝女士被趕的照片留作紀念，以此提醒自己不要重蹈覆轍。

而當謝女士被警方趕出屋後，發現了正在拍攝的Sharon，她於是也拿出手機，開始拍攝Sharon。Sharon說，「她慢慢靠近我突然襲擊，我當時一點防備都沒有，沒想到她力氣那麼大。」根據Sharon提供的照片，她脖子上全是抓痕，手上也有被咬的痕跡。

溫先生表示，他與Sharon都有類似經歷：謝女士租房期間常與租客 發生矛盾，導致其他租客紛紛搬走。而謝女士在得知將被驅趕後，會以程序不合法為由要求房東賠償。

如今溫先生和Sharon想要曝光自身的租房經歷，提醒南加州華人房東小心遇到不良租客。他們也在關心謝女士的去向，確保不再有其他房東受害。