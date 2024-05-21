限量版紅寶石鳳梨 零售單價395元 原僅銷中國

紅寶石鳳梨每個售價高達395元，每年產量僅數千個。（取自KTLA5電視台）

物價上漲，加州 家庭購買食品雜貨的平均費用，比其他州的家庭都要高；如今，南加 州市場上更是驚現一款價格昂貴的紅寶石鳳梨（Rubyglow pineapple），每個售價高達395元。據悉，這款限量版鳳梨此前僅特供中國市場。

根據KTLA5電視台的報導，紅寶石鳳梨可從Melissa's Produce零售商購買，每個售價高達395.99元，水果外部呈粉紅色，內部呈黃色。此款昂貴鳳梨由Fresh Del Monte生產，據稱，該公司銷售各種產品，紅寶石鳳梨的年產量僅有數千個。

這家公司表示，紅寶石鳳梨是耗時15年研發的成果。今年早些時候，該公司僅在中國供應有限數量的這款鳳梨，之後決定將它引進美國。

近年來，高端消費者對奢侈水果愈來愈感興趣，比如蜜脆蘋果（Honeycrisp apples）、美味草莓（Oishii strawberries）、以及相撲柑橘（Sumo Citrus）等產品，儘管這些水果比普通水果價格高出幾倍、甚至幾十倍，但銷量依然十分強勁。顧名思義，相撲柑橘是在日本種植的橘子，在日本當地市場均有出售。

數據顯示，加州家庭每周在食品上的平均花費為297.72元，而這款紅寶石鳳梨，價格遠超普通家庭每周食物開銷，多數民眾並非有能力消費。南加市場普通鳳梨每個售價兩三元，貴一些的粉紅鳳梨（Pinkglow Pineapple）售價30元左右，相當於每買一個紅寶石鳳梨，就可以購買上百個普通鳳梨。