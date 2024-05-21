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錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

限量版紅寶石鳳梨 零售單價395元 原僅銷中國

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
紅寶石鳳梨每個售價高達395元，每年產量僅數千個。（取自KTLA5電視台）
紅寶石鳳梨每個售價高達395元，每年產量僅數千個。（取自KTLA5電視台）

物價上漲，加州家庭購買食品雜貨的平均費用，比其他州的家庭都要高；如今，南加州市場上更是驚現一款價格昂貴的紅寶石鳳梨（Rubyglow pineapple），每個售價高達395元。據悉，這款限量版鳳梨此前僅特供中國市場。

根據KTLA5電視台的報導，紅寶石鳳梨可從Melissa's Produce零售商購買，每個售價高達395.99元，水果外部呈粉紅色，內部呈黃色。此款昂貴鳳梨由Fresh Del Monte生產，據稱，該公司銷售各種產品，紅寶石鳳梨的年產量僅有數千個。

這家公司表示，紅寶石鳳梨是耗時15年研發的成果。今年早些時候，該公司僅在中國供應有限數量的這款鳳梨，之後決定將它引進美國。

近年來，高端消費者對奢侈水果愈來愈感興趣，比如蜜脆蘋果（Honeycrisp apples）、美味草莓（Oishii strawberries）、以及相撲柑橘（Sumo Citrus）等產品，儘管這些水果比普通水果價格高出幾倍、甚至幾十倍，但銷量依然十分強勁。顧名思義，相撲柑橘是在日本種植的橘子，在日本當地市場均有出售。

數據顯示，加州家庭每周在食品上的平均花費為297.72元，而這款紅寶石鳳梨，價格遠超普通家庭每周食物開銷，多數民眾並非有能力消費。南加市場普通鳳梨每個售價兩三元，貴一些的粉紅鳳梨（Pinkglow Pineapple）售價30元左右，相當於每買一個紅寶石鳳梨，就可以購買上百個普通鳳梨。

近幾年來物價一路上漲，民眾生活壓力愈來愈大，好消息是，美國勞工部日前公布的數據顯示，4月份雜貨價格整體下跌，為12個月來首次下降。根據勞工部消費者物價指數 (CPI），也就是人們密切關注的通膨指標，4月家庭食品價格下降0.2%；這是自2023年4月以來，食品價格首次出現下降，此前幾個月一直居高不下。

限量版紅寶石鳳梨此前僅特供中國市場。（取自KTLA5電視台）
限量版紅寶石鳳梨此前僅特供中國市場。（取自KTLA5電視台）

勞工部 加州 南加

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