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需求回升 加州獨立屋中位價破90萬創新高

編譯陳盈霖／綜合報導
加州房價自去年10月小幅降低後，今年4月又創新高。（取自KTLA 5電視網頁）
加州房價自去年10月小幅降低後，今年4月又創新高。（取自KTLA 5電視網頁）

KTLA 5電視台報導，儘管貸款利率上升，且似乎難以克服住房短缺問題，然隨著銷量增加，加州4月分房價仍創新高。根據加州房地產經紀協會（California Association of Realtors）17日發布的數據，4月分獨立屋住宅中位數價格攀升至90萬4210元，比3月上漲近6%，比2023年4月上漲11％。房屋銷售量同比和環比均有小幅增長。

協會首席經濟學家萊文（Jordan Levine）表示，「儘管我們一路上遇到美聯儲和利率上升阻力影響購買力，但房屋銷量與價格仍在上升。」

至本月17日，30年期固定房貸利率為7.2%，比2023年10月有所下降，但仍遠高於新冠肺炎疫情期間的2%至3%的歷史低點。萊文說，「目前房屋供應問題可能更嚴重，因為有太多人被鎖定在如此低利率中。因此，即使利率從7%左右下降至6%，需求也開始回升，進而推高房價」。

根據加州房地產經紀協會，4月分洛杉磯都會區房價中位數也達創紀錄的84萬元。加州的中央海岸（Central Coast）為107萬7500元。中央山谷（Central Valley）49萬3500元，內陸帝國為60萬7000元也創新高。

專家指出，高昂的住房成本是加州負擔能力危機的主要原因之一，要在金州有一套房子，特別是在主要大都會區成了一項好的投資，然萊文說，因住房短缺，買房門檻愈來愈高。「無論加州哪個地方，我們建設都不夠，有些地區對新開發更友善。但整體來說，過去20年至25年，我們看見令人難以置信的就業和人口增長，這都使得我們需要更大量的住房建設。」

加州 利率 房價

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