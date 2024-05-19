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面簽誤踩雷區 恐陷團滅危機

記者張宏/洛杉磯報導
美國移民局網站顯示，駐上海領事館旅遊簽證等待時間超過100天。（移民局網站截圖）
美國移民局網站顯示，駐上海領事館旅遊簽證等待時間超過100天。（移民局網站截圖）

中美關係緊張，有不少想拿美國旅遊簽證的中國遊客在社交網路上抱怨美簽難得，且自行總結美簽幾大「雷區」，諸如單身、自由職業、女性和護照沒有出境記錄等，近日中國媒體還報導有中國某知名機構暑假赴美14天的遊學團，46名學生的簽證被「團滅」，家長爆料該機構在給學生培訓面簽的時候，教唆孩子面簽時撒謊。

美簽難辦是現在不少準備赴美旅遊或商務考察團的心聲，近日有一個內蒙古的文化交流訪問團想來洛杉磯參觀，結果團裡的十幾個人被拒，導致行程全部取消。還有一個40多人高校交流團準備赴美，但有10個人被拒簽，其中有多數是來自比較敏感地區的高校。

一名不具名的簽證業者表示，團組出遊如果是北上廣這些大城市簽證，過簽率相對穩定，但一些移民傾向比較顯著的地區如沿海地區易被嚴格審核。另外簽證找中介，如果使用固定模板很容易被識破，同時DS160表格盡量自己填寫，才能在面試的時候應答自如。雖然面試時最重要是誠實，但不是每個誠實的答案都能拿到簽證，通常不符合常理的回答比較難過，如一個有五歲孩子的媽媽獨自一人去美國旅遊就不合常理。商務拒簽率最近也比較高，因為會讓人懷疑是去美國打工。有些邀請方背景不明或造假邀請函，及申請人背景不符合邀請函內容的，都會被拒簽。

畢業後在美國工作的劉同學近日女友去北京簽證，結果排隊三個小時，拒簽一分鐘。他說，女友想在暑期來洛杉磯看他，在大使館選擇中文面簽，她是教育博士在讀，他給女友特別複印了自己的學生簽證，但是他的學生簽證6月即將到期。結果簽證官問女友為什麼去美國，女友回答說是去看男朋友然後去迪士尼玩，隨後第二個問題問她是研究生還是本科生，她回答是博士生在讀還有兩年畢業，結果被拒。後來兩人分析說，可能她提到有男朋友在美國工作是大忌，他有工作就很有可能讓她黑下來。

律師劉龍珠表示，美簽收緊有政治性和非政治性考量，政治性部分就是有些人在中國身份或學校專業敏感，如來自美國政府黑名單的學校或其所學專業會用到軍事上面。另外一方面是中國人來美走線猖獗，美國政府無法控制走線，但會在簽證方面縮減從中國過來的人。中美關係不好短期內不會緩解，所以政治性的縮緊簽證也不會是短期現象。非政治性因素比較複雜，單身女性容易被額外注意。審核申請人是否有移民或非法打工傾向一直都是標準線，像有的人之前來過美國，但幾乎每次都把旅遊簽都用到盡，大使館會覺得其目的不是來美旅遊。還有人來美國行李過多，如果讓海關覺得其不像旅遊而是像搬家也會被拒絕入境。

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