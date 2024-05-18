第20屆大專盃高球賽 6月2日開打

南加大專聯合校友會將於6月2日舉辦大專盃高爾夫球比賽，歡迎各界人士踴躍報名參加，以球會友，共襄盛舉。（記者張庭瑜／攝影）

南加州 中國大專聯合校友會於洛僑中心舉行記者會，宣布將於6月2日舉辦第20屆「大專盃」高爾夫球聯誼賽，會長吳典龍、理事長李建德、台大校友會會長兼總召集人廖璎蓮和總幹事謝中丞共同介紹此次賽事的安排和亮點。

吳典龍在致詞中表示，聯合校友會自成立以來一直致力於推廣社區活動和運動。今年高爾夫球賽更別具意義，因為是20周年，希望大家踴躍報名參加。

台大校友會會長兼總召集人廖璎蓮表示，這是由台大校友會時隔17年後再次主辦的活動，並特別設立青少年組，旨在鼓勵更多年輕一代參與，期望吸引不同年齡層和背景的人士參加。

請參見下方的報名QR碼，掃描即可直接進行報名。（大專校友會提供）

總幹事謝中丞則詳細介紹比賽的規則和安排。他指出，校友組和來賓組將分別比賽，校友組包括台大、成大、淡江、中興和清華等多所大學的校友，來賓組則有經文處（TECO）、華航、獅子會等單位參加。賽普特全球總裁劉西會長特地提供三台適合青少年的SCEPTRE 高清電腦、筆電或手機可連結使用的電競螢幕，價格在250元至500元不等的獎項給青少年組前三名的選手。

本屆賽事將分為四組競賽，包括校友團體組（南加州中國大專聯合校友會的42所會員校友會的校友）、來賓團體組、個人組及首次設立的青少年組（20歲以下）。

賽事設有多項獎項，旨在表彰各組別的優秀選手。團體獎將頒發給校友團體組和來賓團體組的前三名。個人總桿獎則分別頒發給個人組和青少年組的前三名選手。此外，還設有淨桿獎，將頒發給前五名選手。

台大校友會會長兼總召集人廖璎蓮指出，這是由台大校友會時隔17年再次主辦，並特別設立青少年組，旨在鼓勵更多年輕一代參與。（記者張庭瑜／攝影）

為了增加比賽的趣味性，大會特設最遠距離獎（第18洞）和最近洞獎（第6、12、9、17洞），分別評選出一名和四名獲獎者。最引人注目的獎項非「一桿進洞」獎莫屬，參賽者在第9洞和第17洞一桿進洞，將可分別獲得新世紀寶馬贊助的BMW名車一輛或賓士之家贊助的Mercedes-Benz名車一輛；在第6洞和第12洞一桿進洞，則可獲得中華航空公司贊助的台北-洛杉磯 來回商務艙機票一張或長榮航空公司贊助的台北-洛杉磯來回皇璽桂冠艙機票一張。

頒獎晚宴將於下午6時30分在球場會所舉行，除華航提供的洛杉磯—台北來回機票外，東海大學校友會會長劉西還提供50吋超大型液晶電視作為獎品。此外，汪志毅教練提供三名市價200元的Trackman揮桿分析課程，Kevin Yang教練也提供Voice Caddie兩台作為獎品。晚宴還將有Live Band演唱助興。

南加州中國大專聯合校友會會長吳典龍指出，聯合校友會自成立以來一直致力於推廣社區活動和運動。本次高爾夫球賽特別具有意義，因為這是其20周年紀念。（記者張庭瑜／攝影）

活動報名費用為160元，包括球場、球車、飲水、簡午餐、晚宴和伴手禮；若只參加晚宴，每人費用為50美元，支票 抬頭請寫JCUAA。報名連結為：https://forms.gle/fstTe3tJrSSS2bXv9 ，或可上網JCUAA.ORG查詢詳情。