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黃鶴高球賽 近百人競技

記者啟鉻／鑽石吧報導
圖為部分參賽選手合影。（記者啟鉻／攝影）
圖為部分參賽選手合影。（記者啟鉻／攝影）

美國黃鶴高爾夫球會（American Yellow Crane Golf Club）於16日在重新開張的鑽石吧高爾夫球場舉辦「吞之乎杯」黃鶴高爾夫邀請賽並舉行頒獎晚宴。

黃鶴高爾夫球會會長張明巨表示，這是球會第八屆高球邀請賽，有近百名高爾夫球愛好者參加這項賽事，選手主要來自南加地區。黃鶴高爾夫球會是面向全球，不分地域的非營利組織，只要是高爾夫球愛好者都歡迎加入。球會也致力社區服務，歡迎廣告贊助商與球會聯絡。

本屆黃鶴高爾夫球賽結果出爐：總桿冠軍Rock Zheng，總桿亞軍May Lu，總桿季軍James Zhan；淨桿冠軍艾劍鋒，淨桿亞軍CJ 陳，淨桿季軍Chea Lay；男子最遠距離獎艾劍鋒，女子最遠距離獎May Lu；最近旗桿獎KK、馬強、Rick H、Billy Lim；擒鷹多鳥獎Michael K，BB獎蔡成華，幸運獎：Albert Li、Steven Xia、張小寶、書生、Amy Li。

本次活動主辦方是「舍得酒業」，承辦方是美國黃鶴高爾夫球會，協辦方是Golffeine。比賽結束後，在羅蘭岡凱悅大酒樓舉辦頒獎晚宴。參與者及嘉賓包括，參賽選手及獲獎者、舍得酒業美國總經銷商TMA總經理RYAN丁志遠、美國黃鶴高爾夫球會會長張明巨、美國黃鶴高爾夫球會榮譽會長蔡成華，以及部分華裔民選官員陳立德、伍立倫、丁言喻等也應邀出席並致辭。

鑽石吧 南加 華裔

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