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「先享受後付款」累積幽靈債務 貸款前詳讀細則

編譯陳盈霖／綜合報導
先購買後付款的方式愈來愈受歡迎。（ 取自FOX 11電視台）
先購買後付款的方式愈來愈受歡迎。（ 取自FOX 11電視台）

福斯新聞FOX 11電視台報導，若想花數千元度假，或想購買一台新iPhone，又不想一次全額付清，信用卡可以是「最佳好友」。這種「先享受，後付款」（buy-now-pay-later）的「貸款」模式愈來愈受歡迎。Adobe Business最新報告顯示，在剛過去的年底假期旺季，固定利率分期付款創下歷史新高，比過去一年增長14%。

這類型貸款允許消費者購買並分期付款，有些提供無息或較低的固定利率。數據顯示，Klarna、Afterpay和Affirm等應用程式最受歡迎。

Bankrate.com資深產業分析師羅斯曼（Ted Rossman）表示，「若想避免利息，那沒什麼大不了，但我也認為，超支、延遲付款或陷入麻煩也是消費者可能面臨的情況。」

這些貸款的確帶來另一個問題，金融專家稱之為「幽靈債務」（Ghost debt）。這是因大多數這些貸款公司不會向相關單位報告未償還貸款，以致貸款方很難得知某人實際上有多少債務，這些貸款可能是隱藏的風險來源。

羅斯曼說，「你不一定需要很高的信用評分（才能得到這些貸款），若晚一點支付，也可能不會損害信用，因他們（貸款方）通常不會向相關單位報告，除非你延遲支付時間太長。」

專家表示，這就是這類型貸款如此受歡迎原因。PayPal等公司可能提供四次免息分期貸款，通常每兩周付款一次，專家表示，這是更好的選擇。然這些貸款一旦錯過付款時間，可能會有滯納金，引起大量的延遲繳款利息。因此專家建議，最好的選擇是「若要貸款，請閱讀細則。」

貸款 利率 信用卡

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