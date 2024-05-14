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隱藏攝像頭偽裝成石頭 對準亞裔民宅

洛杉磯縣訊
一位亞裔居民在家門口的石頭中發現隱藏攝像頭。（圖／James Dimapasok提供）
一位亞裔居民在家門口的石頭中發現隱藏攝像頭。（圖／James Dimapasok提供）

南加華人聚集城市奇諾岡（Chino Hills） 近期發生了一起匪夷所思的事件，一位亞裔居民在家門口的石頭中發現隱藏攝像頭，令當地居民大為震驚。

根據KTLA電視台的報導，這個隱藏攝像頭被放置在奇諾岡市Glen Ridge Drive和Palisade Street交叉口附近的一棟民宅旁。攝像頭被精巧地偽裝成一塊石頭，與周圍環境融為一體，被放在中央分隔帶一棵樹下的草地上。

該攝像頭的正對著當地亞裔居民迪馬帕索克（James Dimapasok）的住宅，迪馬帕索克表示，這個裝置看起來就像一塊石頭，被粘土覆蓋著，裝置下面還有一個充電寶。

據迪馬帕索克透露，自己的鄰居在4月29日發現了這個攝像頭，並馬上通知了他。迪馬帕索克指出，該鄰居發現攝像頭後將其取出，並下載了錄像，而其中的錄像正對著迪馬帕索克的房子。

得知此事後，迪馬帕索克表示非常害怕，他的妻子得知後更是哭了出來。他向警方報告後，被告知這個攝像頭是通過附近的手機發射信號的。他下載了攝像頭錄製的視頻，以尋找嫌疑人。

錄像顯示，一名戴著園藝手套的嫌疑人將攝像頭埋入泥土中；幾分鐘後，戴著頭盔的嫌疑人騎著一輛摩托車離開現場。迪馬帕索克房屋的監控錄像也從另一個角度拍攝到了嫌疑人，但由於距離過遠，無法看清其面部特徵。

迪馬帕索克不解為什麼有人在他家門口安裝隱藏攝像頭。他在過去15年裡一直住在這個社區，並擁有一家企業。他懷疑自己家已成為入室盜竊的目標，嫌疑人可能是在踩點。

迪馬帕索克有兩個孩子，他們一家人非常恐慌，因為攝像頭記錄了他們一家進出家門的情況。他們希望了解社區內其他人是否也遇到了類似情況。

當地居民聽聞此消息後都感到不安，因為不清楚嫌疑人的意圖，有居民擔心嫌疑人是否能實時觀看攝像頭的影像。華人居民張先生表示，看到這一新聞後，讓他也對治安感到有些擔憂，他可能會加強家中的安全措施，警惕可疑人士。

聖伯納汀諾縣（San Bernardino）警局正在調查此案，任何知情者可撥打奇諾岡分局電話909-364-2000。

隱藏攝像頭內的影片顯示，一名戴着園藝手套的嫌疑人將攝像頭埋入泥土中。（圖／Jam...
隱藏攝像頭內的影片顯示，一名戴着園藝手套的嫌疑人將攝像頭埋入泥土中。（圖／James Dimapasok提供）

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