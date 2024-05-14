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同款皮膚藥國外僅5至10元 美國扣保險給付還要自費60元

記者趙健／洛杉磯市報導
常見皮膚藥膏丙酸氯倍他索在美國的價格高達200多元，比其他國家貴數十倍。（圖／受訪人提供）
常見皮膚藥膏丙酸氯倍他索在美國的價格高達200多元，比其他國家貴數十倍。（圖／受訪人提供）

美國不僅看病貴，藥價也是驚人的昂貴。一款在其他國家售價僅幾美元（折算後）的普通藥膏，在美國竟賣到200多元，數十倍的價差，令人難以接受。

家住聖蓋博谷的華人李女士近日出現皮膚問題，醫師給她開了一款常見藥膏——丙酸氯倍他索（clobetasol propionate）。這款藥膏是一種常用的外用學名藥（generic drugs，又稱通用名藥物、非專利藥），主要針對濕疹、接觸性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、銀屑病等常見皮膚病，在各大藥店很容易買到。

然而令李女士感到意外的是，這款普通的皮膚藥膏，售價竟高達210.99美元，比她以往在中國購買的價格，貴了數十倍。李女士表示，付款前藥劑師還特地問她「確定要買這款藥嗎？」當時她還覺得奇怪，藥劑師為什麼會這麼問，看完帳單後，她才明白原因。「除去保險覆蓋部分，她還要自付60元，但因為急著用藥，只能選擇結帳。」

經調查，在美國，丙酸氯倍他索軟膏在各大藥房的價格都在200元左右，而在中國，同等劑量的藥膏換算後的價格不到5美元；在加拿大和澳洲，這款藥膏的價格也僅為10至20美元。華人區一位不願具名的藥劑師表示，近10年來，美國不論是專利藥（brand-name drug）還是學名藥（generic drug），價格都在一路飆升，漲幅超過10倍的藥不在少數。「大家都知道美國藥價監管有問題，我們也沒辦法」。

智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）在近期發布的分析報告中，對比2022年美國與經濟合作暨發展組織（OECD）中的33個高收入國家，研究人員發現，美國處方藥的價格，比其他富裕國家高出2.78倍。根據2022年數據，OECD所有成員國的藥物總支出為9890億元，其中美國就占62%，而美國藥品的銷售量，只占總銷售的24%。

根據紐約時報分析，美國藥價高居不下的原因包括：一、相比其他國家透過政府部門決定是否接受藥廠開出售價的模式，美國與藥廠的談判權，分散在數萬個不同健保方案中，削弱議價空間； 二、價格缺乏限制和監管；三、除藥廠外，醫生、醫療機構和眾多中間商都能從藥品價格中獲利；四、雖然各國都會授予藥廠專利權，但都只是暫時的壟斷地位， 而美國藥廠可透過累積專利等策略，設法延長壟斷期。

此外，美國健保系統藥師學會（American Society of Health-System Pharmacis，簡稱ASHP）指出，美國正面臨嚴重的藥物短缺。目前有323種醫療用藥供應不足，是2001年開始追蹤藥品短缺數字以來，最嚴重情況。藥品政策專家表示，短缺的核心是脆弱的供應鏈，因為製藥商太少，而這背後的原因之一，是學名藥利潤率過低，以至於製造商沒有足夠的動力生產藥品，造成供應鏈的不可持續性。

由於美國藥價長期居高不下，許多消費者選擇透過線上藥房從國外購買藥品。然而，需注意的是，網路銷售渠道魚龍混雜，為避免買到不合規藥物，消費者在購買前，可透過FDA BeSafeRx網站上的查詢工具，檢查銷售平台的許可證。網址為https://www.pharmacy.ca.gov/about/verify_lic.shtml

李女士購買的這款學名藥膏價格高達210.99美元。（圖／受訪人提供）
李女士購買的這款學名藥膏價格高達210.99美元。（圖／受訪人提供）

國藥 健保 供應鏈

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