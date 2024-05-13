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華女過街被撞飛身亡 路人護身報警 肇事駕駛鎖定西裔子

記者邵敏／蒙特利公園報導
事發時，華人女子推著超市購物車在路上行走。（圖／目擊者提供）
事發時，華人女子推著超市購物車在路上行走。（圖／目擊者提供）

南加「小台北」蒙特利公園市（Monterey Park）日前發生悲劇，根據目擊者的敘述，一名華人女子推著超市購物車在路上行走，突然被一輛車撞飛到空中，之後重重掉落地面，而肇事汽車急馳逃離現場。警方到場後，宣告被撞女子已經身亡。

（視頻來源：目擊者提供／記者邵敏後製）

事故發生在5月10日（周五）晚8時左右，車禍地點位於蒙市Emerson大道，靠近Florence大道區域，目擊者陳先生當晚與幾名同事正好開車經過，目睹驚魂一幕。

根據陳先生敘述，他們當時開車在Stop標識處等候，突然聽到「啪」很大的響聲傳來，抬頭就看見馬路對面，有人被車輛撞飛到空中，之後重重摔落到地上。目擊者回憶，當時還不確定是人，以為是什麼重物掉在地上，「但我們感覺不對，馬上停車下去查看，發現是一名華人女子躺在地上一動不動，昏迷不醒。」

從現場畫面看，躺在路上的被害女子身穿紅色格子衣服、粉色褲子，旁邊一輛超市購物車翻倒在地。陳先生目擊事故瞬間，驚魂未定，他趕緊撥打911報警，另一名同事則負責保護現場，「因為當時天色較暗，被害人就躺在馬路上，我們擔心過往車輛看不見，再次撞到被害人，就一前一後保護她」。

陳先生還指出，被害女子被撞時推著購物車，車上還有一個很大的床墊，「白色床墊非常醒目，撞擊發生時，我就看到床墊也跟著飛上天，之後掉落在地上。」對於這起事故究竟如何發生，幾名目擊者都表示並不清楚，不確定是車輛超速，還是另有其他原因。

根據目擊者提供的消息，肇事車輛是一部白色四門轎車，碰撞發生後，汽車迅速逃離現場，在Emerson Ave轉彎後，向Florence Ave方向開去。據悉，Florence Ave是一條死路，警方到達現場後，挨家挨戶敲門尋找，當晚9時左右，終於鎖定肇事司機。目擊者表示，司機是一名西裔男，大約40多歲。

受害女子當晚被救護車送往醫院搶救，不幸宣告身亡。目擊者描述，華人女子約30多歲，警方在被害人身上沒有找到任何身分證件，暫時無法確定個人信息。目擊者接受本報採訪時指出，希望新聞報導可以幫助，盡快找到被害人家屬，並表示已聯繫法印寺，該寺將為這名不幸枉死的華裔女做一場超度法事。

記者聯繫蒙市警局，想獲取這起事故的更多信息，截至發稿前，尚未得到回覆。當地一位不願具名的華人居民表示，事故現場附近經常有華人推超市購物車，因為沒有交通工具，就直接把購買的商品推車回家，猜測被害人可能就住在附近。

5月10日晚，蒙特利公園市一名華人女子被撞身亡。（圖／目擊者提供）
5月10日晚，蒙特利公園市一名華人女子被撞身亡。（圖／目擊者提供）

華人 蒙特利公園市 南加

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