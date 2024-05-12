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夏令營開銷大 符合資格者可申請補助

記者張宏／洛杉磯報導
暑期到來，對孩子意味著假期和夏令營，對父母則意味帳單和育兒壓力。（取自Unsplash.com MI PHAM圖片）
暑期到來，對孩子意味著假期和夏令營，對父母則意味帳單和育兒壓力。（取自Unsplash.com MI PHAM圖片）

暑期到來，對孩子意味著放期和夏令營，對父母則意味帳單和育兒壓力。據美國營地協會 （American Camp Association，簡稱ACA）統計，全美日間夏令營每日平均費用約178.49元，在兩個多月的暑期中，一個孩子可能參加兩到三個夏令營，開銷動輒上千元，讓華人家長大呼吃不消。

夏令營可讓許多孩子有機會學習足球、舞蹈或鋼琴或戶外探險，雙職父母也可為孩子找到夏令營去安置他們。但是，夏令營費用支出也隨著物價同步上漲。據ACA統計，今年主要提供日間夏令營的營地平均每日費用漲到178.49元，過夜夏令營每日平均費用是448.53元，比較以往漲幅不小，且不同地方價格也區別很大。

過夜營費用比日間營貴得多，且即使是過夜營地的價格也可能差很大。 因此，日間夏令營因為費用實惠，通常是最受歡迎的選擇。對於年齡較大的孩子，多數日間夏令營提供游泳、戶外活動及旅行或旅行的機會。日間夏令營非常適合那些希望孩子享受冒險和獨立的感覺，但又想晚上全家一起晚餐的父母。對於仍在確定自己個人愛好的年幼孩子來說，傳統的日間夏令營也可以滿足。

華人家長Tina表示，暑期那麼長，且孩子還小，需要參加夏令營有地方照看他，不然她連班都不能上，這前後要花費好幾千元，還不算全家出去旅遊的開銷，實在吃不消。她很羨慕那些工作時間彈性的父母，能帶孩子暑期去中國夏令營，價格比美國便宜很多，還能學習中國傳統文化。

家長孫女士的孩子15歲，凡是收費超過1000元的夏令營都不去，讓孩子暑期打工挺好的，去年夏天的零工收入，不僅買衣服零用錢有了，還存了1200元的Roth IRA。現在股市還不錯，打工收入可教孩子買股票學習投資，比夏令營實際。

日間夏令營之間價格相差也很大，營地專家（Camp Specialists）總監Arlene Streisand總結的價格變量，包括夏令營地點、餐點或零食選擇、巴士服務、一日遊可能需要額外付費及夏令營設施狀況。如果營地提供一流的網球課程並擁有很棒的游泳池，就會提高成本。

提供獨特或專業課程的夏令營，收費自然比普通夏令營高， 根據ACA數據，專業夏令營的費用是每周約270元起，注重特定興趣愛好，如STEM、足球或藝術，通常是一兩周或三周的時間長度。

收入有限的家庭可透過多種方式獲得夏令營補助，93%獲得ACA認證的夏令營都為有需要家庭提供經濟援助和獎學金，但父母要盡早向營地申請。通常，營地會確定部分或全部獎學金和補助費，並在營地季節之前決定需要資助哪些人。此外，夏令營也會提供特別折扣，包括提前報名、全季報名、一個家庭多次報名和或延遲報名以填補空位。對於提早報名的家庭，許多營地還提供全年的結構化付款計畫，政府也透過家屬照護彈性支出帳戶及兒童和家屬照護稅收抵免提供援助。

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