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非法短租屋數量激增 蒙市決發法律傳訊

記者王若然／蒙特利公園市報導
這處位於122 N Lincoln大道的公寓共有26間房舍，根據市府實地走訪，至少24間房子被非法用作短租屋。（記者子為／攝影）
這處位於122 N Lincoln大道的公寓共有26間房舍，根據市府實地走訪，至少24間房子被非法用作短租屋。（記者子為／攝影）

在5月初的蒙市市議會中，市府人員對該市一處非法經營短租屋的公寓進行討論，五位市議員一致通過決議，將對該處公寓的業主和管理人員發出法律傳訊（legislative subpoenas）。除此之外，市政府還要追繳其非法經營欠下的百萬元稅金與罰款。

影音來源：世說新聞團隊製作

這處位於122 N Lincoln大道的公寓共有26間房舍，根據市府實地走訪，至少24間房子被非法用作短租屋，並且有過於擁擠問題。該公寓所在的地區，並不允許有短租屋或旅店，該公寓也未取得相關營業執照。

蒙市低價短租屋廣告隨處可見。（記者敏梓／攝影）
蒙市低價短租屋廣告隨處可見。（記者敏梓／攝影）

城市市府律師Karl H. Berger以及副市府律師卡彭（Timothy E Campen）建議市府，對該公寓業主和負責人等進行法律傳訊，這可以使市府更加了解這處房產的背後信息如金錢流動等。該處公寓業主為「Newmark 809, LLC」，根據卡彭指出，這是一家位於聖蓋博谷的公司，旗下有多處多單元房產。

卡彭介紹，蒙市的這處公寓現場有一位管理人員，名為「Curt Wang」。但尚不清楚公寓業者是否對短租屋生意知情，又或是有二房東。法律傳訊並不是法律訴訟，但可以幫助市府通過正當法律手段，獲得公寓運作的背後信息。在掌握這些信息後，更有助進行未來可能的法律訴訟。

卡彭透露，這棟公寓非法經營短租業務至少3年時間，雖然為非法經營，但仍需要繳納相關稅金和罰款。以公寓200張床位、15元一天，經營3年為準，該公寓大約欠下134萬1208.8元的巨額稅金和罰款。

在當天的會議中，卡彭提到，蒙市像這種15元一晚的低價短租屋多年前就存在，今年數量大幅度增多。短租屋不僅僅存在於這處公寓，其他獨棟屋、多單元建築內也存在這樣的出租屋。

蒙市副市長吳紹榮（Vinh Ngo）說，他很支持對該公寓進行法律傳訊。吳紹榮說，該問題涉及非法移民、人口販賣以及社區安全，必須嚴肅看待。蒙市市長黃泰平（Thomas Wong）則表示，在解決非法短租屋問題同時，也要確保裡面的租戶不至於淪為遊民，要將政府和社區、非營利組織的資源提供給他們，照顧他們的處境。

接送服務在短租屋附近做廣告。（記者子為／攝影）
接送服務在短租屋附近做廣告。（記者子為／攝影）

非法移民 聖蓋博 遊民

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