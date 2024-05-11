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走線人公寓 1房擠12床 1晚收15元 房東年入百萬

記者王若然／蒙特利公園市報導
蒙市市政府發現的「問題」短租公寓。（記者子為／攝影）
蒙市市政府發現的「問題」短租公寓。（記者子為／攝影）

南加州華人聚居的蒙特利公園市近幾年一直傳聞，有15元一晚的廉價旅館。憑藉價格優勢，這裡成為初來乍到美國的走線人聚集地。近日，隨著一名租戶舉報，這樣的旅館終於揭開神秘面紗，其實際居住環境，遠比想像的糟糕。另據蒙市政府透露的信息，經營這樣的走線人旅館，業主可能年入百萬。

影音來源：世說新聞團隊製作

在5月初的蒙市市議會上，城市副市府律師卡彭（Timothy E Campen）向五位市議員展示該市一處「問題」公寓。公寓位於122 N Lincoln大道，是一處兩層公寓，有兩棟樓，長年被當做短期出租屋。該處建築有26個出租單元。政府部門的走訪發現，至少24間房有過於擁擠問題。

蒙市短租屋室內，15元一晚。（圖／蒙市政府提供）
蒙市短租屋室內，15元一晚。（圖／蒙市政府提供）

根據蒙市市府資料，去年8月的一次檢查發現，其中一間出租屋內竟有12張床，24個出租單元，共有232張床，平均每個單元有9.6張床。在這裡，每位租客一晚的租金為15元。每間出租房的門口，都有一個上鎖的箱子，租客每日將15元現金放在箱子中。該處公寓還提供伙食、一餐5元，平時還會為租客提供招聘信息。

卡彭說，這些房間是給「最近到來的人」，他們缺乏獲取政府和社會資源的管道，只能選擇住在這裡。卡彭透露，這棟公寓非法經營短租業務至少3年，雖然為非法經營，但仍需要繳納相關稅金和罰款。以公寓200張床位、15元一天，每年收入約有百萬；若以經營3年計算，該公寓大約欠下134萬1208.8元的巨額稅金和罰款。

根據市府提供的照片，其中一間不大的客廳，共擺放九張床位。有兩張床是用油漆筒作為支撐，兩位華人模樣的租客正在休息。該房間的前門，也被一張床位擋住。牆上貼著中文標語「不供油（食用油），對不起了」。屋內還有行李箱、水瓶等生活用品。

根據卡彭的說法，租客想要出去，要通過另一側的玻璃門，這埋下很大的消防安全隱患。在卡彭出示的另一張圖片裡，公寓二樓走廊和房間門口堆滿雜物，有破舊的紙箱和椅子、桌子，擋住大部分走廊。公寓內衛生間也是凌亂不堪，洗衣機被挪至浴缸中，浴室內還搭了很多繩子，用於曬衣服。

發霉的衛生間。（圖／蒙市政府提供）
發霉的衛生間。（圖／蒙市政府提供）

在市府的檢查過程中還發現，公寓房間內的煙霧警報器、煤氣探測器都已損壞，因房間內租客過多，導致電器過多超載，有安全隱患。

這間非法短租屋公寓，最初是在2023年5月，該公寓一名租戶向市府揭發後才被關注。根據卡彭的說法，揭發者正是一晚15元的短租客。後來，一名蒙市消防員因去該公寓進行急救任務時，發現公寓糟糕的居住環境，也向市府匯報情況。去年8月，市府在檢查公寓後，責令該公寓進行整改。截至今年4月，公寓內的警報器、排插過多、浴室黴菌等都已經得到整改；但最大的租戶過多、擁擠問題，依然未得到改善。

門口堆滿雜物。（圖／蒙市政府提供）
門口堆滿雜物。（圖／蒙市政府提供）

在卡彭出示的一張圖片中，在某一個房間的臥室裡，一張床上堆疊五、六張床墊。卡彭說，雖然客廳的公共區域的床鋪已經清空，但臥室堆疊的床墊說明，一旦調查人員離開，這裡又會開始招很多租客。就在當天市議會舉行的一周前，這處公寓仍在打15元一晚的廣告。

蒙市短租屋室內，15元一晚。（圖／蒙市政府提供）
蒙市短租屋室內，15元一晚。（圖／蒙市政府提供）

租客 走線 華人

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