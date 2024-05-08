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華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

記者張宏／洛杉磯報導
中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）
中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。從8日至31日開票，美國地區出發時間是8月15日至11月30日，由美國和加拿大啟程飛往亞洲城市的華航航班機票，均可享有特惠折扣，9月份最便宜經濟艙洛杉磯台北往返機票官網含稅價格只要770元。

華航地區營業經理李宜真表示，華航這次母親節優惠持續到5月底，各個艙等折扣力度不錯。出發如果選擇9月淡季的工作日，經濟艙往返票價最便宜可到770元左右，這可是疫情後難得的低價。希望大家提前買好下半年去台灣的機票，目前華航飛洛杉磯國際機場（LAX）依然是每周10班，安大略機場是每周7班，每周一三五出發的洛杉磯國際機場下午班票價很有競爭力。

折扣票價也令民眾激動，南加華人Raymond每年9月都會回台灣，他說，今年終於趕上好價格，700多元可謂是久違的低價，一定要抓住機會，還能順道去日本，物超所值。

華航也即將在7月15日開通西雅圖飛台北航線，她表示，當地民眾對開航反應熱烈。民眾也可參加這波母親節優惠活動，購買8月中旬後去台灣的票價，像9月從西雅圖出發經濟艙機票在折扣後可達到883元左右。

同時華航還在西雅圖航線推出哩程加碼贈活動，航班號CI021和CI022台北西雅圖往返航班的全訂位可哩程累計艙等（L/G艙不適用）可參與，開票從即日到11月15日，在今年10月1日到11月15日期間出發，金卡會員凡購買西雅圖航線機票，搭乘完畢後即可獲得加碼贈哩。經濟艙可加碼20%哩程累計。（例：原R艙50%→70%，原R艙3029 →加碼後哩程 4241）。豪經艙加碼30%哩程累計。商務艙：加碼50%哩程累計。

華航即日至11日，新舊會員透過華航官網購買香港出發任一航點機票，讚好中華航空FB粉絲專頁（China Airlines 中華航空）並經指定連結完成登記，符合資格的首50名參加者可獲神秘禮盒一份，送完即止。

西雅圖 洛杉磯國際機場 母親節

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