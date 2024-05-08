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她辭電視台工作轉行送披薩 時薪多4元？

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
Corynne辭去電視台工作改送披薩，因為收入更高。（取自Corynne抖音帳號）
Corynne辭去電視台工作改送披薩，因為收入更高。（取自Corynne抖音帳號）

一位曾在NBC電視台擔任編輯和攝影師的女員工，日前在社群媒體上發聲，稱自己已辭去電視台工作，改送披薩；因為快餐店工資比電視台高，還能收到小費。

名叫Corynne的抖音博主（TikToker），最近發布視頻表示，儘管自己擁有學士學位，曾經在美國知名電視台NBC擔任視頻編輯和攝影師職位；但如今她已改行在達美樂（Domino's）披薩店工作，因為那裡的每小時工資比電視台高4元。另外，她還能收到小費，而且「上級不是霸凌者」。

Corynne標注文字解釋，「我在送披薩的日子裡，4個小時內賺的錢比在NBC工作8小時賺得要多。」博主的這則視頻受到很多人關注，超過2200條評論。其中大部分評論者都表示，自己想在商店和餐廳工作，而不願在需要學位的辦公室上班；不少人指出，從事體力工作壓力減輕，收入更多，同時，辦公室霸凌現象也在影響從業者的選擇。

隨著各地快餐店工資上漲，對求職者產生更大的吸引力。快餐店的收入，根據連鎖店和所在州的不同有所差異。最近，加州將快餐員工的最低工資從每小時16元提高到20元，漲幅達25%，當然這僅適用於擁有至少60家門市的連鎖餐廳。

Corynne工作的達美樂披薩店就屬於這一類。該披薩連鎖店在全美擁有6854家門市，其中包括6566家特許經營店。Corynne在社群媒體上沒有提及她住在哪個城市，也沒有透露她的具體時薪。根據Indeed職位招聘網站，對1萬3000多名員工的工資估算，達美樂送披薩的員工平均時薪為17.91元，不包括小費收入。

而電視台的薪水收入，取決於員工是全職還是兼職、工作年限等多個因素。根據Indeed數據統計，NBC電視台視頻編輯的平均時薪為37.24元，最低為26.35元，但這是基於非常有限的數據，具體薪水未可知。當事人Corynne披露自己在披薩店的時薪比電視台高4元，可能還包括一些個人因素。

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