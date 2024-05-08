好萊塢夢碎 華人換跑道當網約車司機

華人導演因為生活所迫，改行做Uber司機。（示意圖，取自Unsplash.com）

每個華人 的移民 生活各有不同，一些曾在中國風光無限的媒體人、導演，移民到美國後，因為生活所迫改行做出租車司機、導遊、快遞員等各行各業；但也有不少媒體人，堅持自己的職業理想，表示再難也會繼續走下去。

不願具實名的華人張先生，曾經在中國最頂尖的電視台，擔任大型晚會總導演職位，他也曾擁有一家規模不小的影視公司，手下員工幾十人，每日都在耀眼的鎂光燈下工作。十多年前，張先生舉家移民到洛杉磯 ，尋找新的生活方式，但現實很快打破這個資深媒體人的夢想。

張先生說，他曾希望在好萊塢有一番作為，但東西方文化差異，也沒有當地人脈，努力幾年，始終無法擠進這個圈子。放棄電影夢後，張先生先後在洛杉磯幾家媒體，擔任記者、攝像、剪輯等工作，只是所賺薪水無法養家糊口，不得不改行另謀生路。

如今，張先生的職業是一名Uber網約車司機，他坦言收入要比做記者、編輯時多。相比以前在中國的媒體人光鮮生活，張先生感慨人生境遇，「我就當作體驗生活，等著以後拍一部紀錄片，自己就是故事主角，記錄一名出租車司機每天的見聞。」

與張先生經歷相似的傳統媒體人並不少見，沒有語言優勢，很難融入主流社會，行業整體收入較低，讓他們不得不放棄原來的夢想，為了生活改行。有些人做了導遊、送外賣司機，也有人經營自媒體，靠流量帶貨、從事電商等工作，人生從此轉換頻道。

新聞記者曾是很多年輕人夢寐以求的理想職業，但時代更迭，隨著自媒體興起，這個傳統行業逐漸衰微。Indeed職位招聘網站數據統計顯示，加州記者平均年薪4.8萬左右，對於生活在洛杉磯等大都市的媒體人來說，並不寬裕。一位從事新聞行業的華人表示，自己每月薪水支付完房租、水電煤、保險費等固定開支後，所剩無幾，不得不在下班後尋求第二份職業。

也有不少媒體人堅持自己的新聞理想，他們認為，即便收入不高，但帶來的體驗，其他工作無法比擬。「可以在短時間認識各行各業的人，了解美國社會百態，替弱勢群體發聲，」一名華人記者表示，這份工作讓她在美國迅速成長，「新聞工作是我從小的夢想職業，即便再難，我也想一路堅持下去。」