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挺過疫情期 永信藥品多元布局美國市場

記者張庭瑜/洛杉磯報導
永信公司近日參加在西班牙巴塞隆納舉辦的世界製藥原料展覽會（CPHI）。此展會是全球製藥行業的重要活動，吸引了來自世界各地的製藥公司、供應商、專家及業界領袖參與。（李真琪提供）
永信公司近日參加在西班牙巴塞隆納舉辦的世界製藥原料展覽會（CPHI）。此展會是全球製藥行業的重要活動，吸引了來自世界各地的製藥公司、供應商、專家及業界領袖參與。（李真琪提供）

近年來，永信藥品在美國市場的發展備受關注。美國區質量總監總代表李真琪指出，永信藥品在美國專注學名藥市場，同時尋求多元化發展。疫情期間，公司靈活應變，克服原料短缺和供應鏈中斷等難題，積極履行社會責任，並營造良好的工作環境。

談到永信藥品在美國的發展，李真琪指出，公司產品品質與口碑皆獲得肯定，但面對藥品利潤日漸降低的壓力，公司也尋求多元化的經營模式，評估開發成藥市場所需的新藥，以及切入保健食品領域的可能性。李真琪也期望，運用在美國台灣商會的資源拓展人脈，為公司引進更多元的合作夥伴，共同研發符合市場需求的產品。

談起入職後的挑戰，李真琪指出，疫情爆發期間，公司曾一度面臨原材料短缺的問題，並尋找多個供應商以保障生產不受影響。此外，疫情導致的全球供應鏈中斷，特別是來自亞洲的關鍵原料供應受到嚴重影響，不僅延遲生產計畫，還增加生產成本。同時，由於健康擔憂和隔離政策，公司的人員配置也面臨困難，尤其是在實驗室工作的員工。為了應對這些問題，公司不得不尋求替代供應商，並重新設計工作流程以確保員工安全。這一過程中，她學到了如何在極端壓力下保持組織的靈活性和效率。

目前永信藥品美國分公司約有84位員工，其中以生產部門的人數最多。公司擁有遍及全美50個州的藥品批發許可證，產品銷售通路涵蓋各大醫療體系、連鎖藥局、郵購藥房等。永信藥品在美國設有占地2.1萬平方呎的生產廠區，以及2.5萬平方呎的倉儲設施，產品線涵蓋抗病毒、消炎、腸胃道、心血管、糖尿病等治療領域。公司與多家知名醫療機構如凱撒醫療集團（Kaiser）和CVS健康（CVS Health）等有著廣泛的合作。

永信藥品也十分重視企業社會責任。李真琪表示，公司會定期捐贈藥品給Direct Relief、Catholic Medical Mission Board等慈善組織，協助弱勢族群獲得所需的醫療資源。此外，永信藥品也與台灣、美國大學合作，提供學生企業參訪的機會。在2022至2024年間，來自輔仁大學管理學院的3350位師生參訪了永信藥品，與17位台美兩地的企業主管進行交流，獲得寶貴的實務見解。

在公司中，李真琪致力於打造一個開放、和諧的工作環境，講究團隊溝通，重視員工激勵，推崇平易近人的管理風格。對於有志進入製藥行業的年輕人，李真琪鼓勵他們要積極主動，勇於嘗試。她強調，製藥產業是一個講求專業與創新的領域，唯有透過實際的工作經驗和不斷的自我歷練，才能真正提升自身的競爭力。

李真琪也表示，在這個人工智慧快速發展的時代，保持學習的熱忱至關重要。只有不斷充實自我，提升能力，才能在瞬息萬變的職場中立於不敗之地。展望未來，李真琪對保健產品市場的潛力充滿信心，尤其是在台灣和美國兩地。她表示，公司已在這一領域積極布局，要為消費者帶來更多的優質健康產品。

洛僑中心與台美商會先前聯合舉辦的企業參訪之旅，選定永信公司為訪問對象。（李真琪提...
洛僑中心與台美商會先前聯合舉辦的企業參訪之旅，選定永信公司為訪問對象。（李真琪提供）
輔仁大學2024年組織一場國際專業參訪，其中一站是永信公司。這次參訪為學生和教授...
輔仁大學2024年組織一場國際專業參訪，其中一站是永信公司。這次參訪為學生和教授們提供了實地學習的機會，讓他們了解永信在製藥行業的運作及其市場地位。（李真琪提供）

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