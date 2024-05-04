出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪

律師提醒，不要輕易出借好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人 出借好市多 （Costco）會員卡引來警察抄家和被控三項罪名。蒙特利公園市（Monterey Park）華人楊先生一年前出於好心出借會員卡給一名新移民路人購買Apple 手表，結果好市多報警，近日被警察抄家起訴，罪名是欺詐、偷盜和仿冒三項罪名。

蒙市居民楊先生4月某日人在家中坐，警察突然拿著搜查令到家搜查且將其逮捕。楊先生當場傻眼，他的律師鄧洪表示，檢方對其起訴罪名是欺詐、偷盜和仿冒，楊先生對此一頭霧水，不知自己做錯了什麼。 後來根據檢方資料，才發現竟然是好市多報案，紀錄顯示作為好市多會員的楊先生曾拿著一個Apple手表來退貨，好市多退款後，又將該手表退給Apple公司，但Apple發現這個退貨是假貨，因此楊先生捲入了「買真退假」的詐欺事件。

鄧洪說，楊先生稱自己根本沒有買過Apple的手表，何來退貨一說？後來各種回想才記起在一年前，他在好市多結帳排隊時，後面有一個自稱是中國大陸來的遊客找他借會員卡結帳，對方購買的是Apple手表，並用現金支付給楊先生。楊先生當時覺得只是舉手之勞幫同胞，就將會員卡借給對方，且分開打印了收據。沒想到這個人後來不僅拿著收據去退貨，而且退的是假貨。楊先生好心沒好報，捲入欺詐官司。

雖然買表和退表的人都不是楊先生本人，但是收據上有楊先生的會員卡號碼，好市多只認會員卡。楊先生表示，不明白為何對方沒有出示會員卡，好市多就把商品退掉。但楊先生還是要承擔這次舉手之勞帶來的無妄之災，不僅被抄家還要支付保釋金，同時還面臨三項重罪指控。

鄧洪說，以前也遇到類似的案件，有人將公司的好市多會員卡借給別人，結果購物金額都算在卡主公司消費紀錄裡，但是在查稅時無法證明這些消費紀錄的源頭和用途，也無法用於抵稅。他提醒民眾，不要輕易出借會員卡給他人，尤其是陌生人，如果對方用卡主會員卡消費做違法事情，紀錄都會算在卡主名下。輕則會進入好市多退貨黑名單，重則會有查稅和詐欺的風險。