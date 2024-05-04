核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

好市多去年開始逐漸加大打擊會員卡借用的力度。（本報資料照片）

出借好市多 （Costco）會員卡不僅危險且可能愈來愈難。好市多從去年開始加大打擊會員卡借用的力度，不僅在自助結帳區核對會員卡照片，且試點安裝人臉掃描，今年4月開始更規定只有會員才能購買美食區的熱狗。

好市多打擊會員共享，去年6月在聲明中表示，非會員獲得與會員相同的福利 和價格是不對的。好市多能夠將產品價格保持在盡可能低的水平，因為會費可幫助於抵銷營運開支，對好市多很重要。從今年開始，好市多進一步打擊分享會員卡的會員，正在做出更多改變，使卡主更難與朋友分享會員資格。

自好市多擴大自助結帳服務以來，發現非會員購物者一直在使用不屬於他們的會員卡結帳。去年下半年起，要求在自助結帳區工作人員查看帶有照片的會員卡。此外，好市多還在不同門市試點推出會員卡掃描裝置，位於未公開位置的掃描器，會掃描會員卡，並顯示檔案中的臉供員工檢查。如果購物者顯然不是持卡人，他們可能會被拒絕進店。

今年4月又開始規定，只有會員才能在美食區用餐，一系列限制給消費者帶來不便。華人 Susan表示，現在不僅核對照片，也只有持卡人才能付帳，之前和朋友去好市多購物，本來想分單結算，但現在不行，必須結在自己的帳單裡。

蒙市華人Erin李表示，華人借卡現象很普遍，因為很多人覺得好市多產品的分量太大，平時很少去，交會員費不划算，只有偶爾需要某個特定產品時才會借會員卡，現在這條路愈走愈窄，自然有人不滿。但她表示，好市多作為會員超市，這些做法無可厚非。她本人不喜歡出借會員卡給別人，擔心被濫用退換貨制度，導致自己被封號很麻煩。

對於有些人吐槽「好市多窮瘋了」的說法，華人張先生表示，到底是好市多窮瘋了，還是不辦會員卡的人窮瘋了？會員費不過一年60元到120元，如果這個錢都不願意出，那好市多也不適合這些人，且好市多就是靠會員費抵銷成本的，不讓好市多賺會員費的後果就是商品會愈來愈貴。他認為查嚴點好，老實交年費的人不應該幫助那些借卡專業戶。