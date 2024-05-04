我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

希望之城感恩會 9歲華女與韓裔捐髓者相見歡

記者張庭瑜／洛杉磯報導
王添美（左）獻花給她的骨髓捐贈者文潔西卡（右），表達深深的感謝和敬意。（記者張庭瑜／攝影）
王添美（左）獻花給她的骨髓捐贈者文潔西卡（右），表達深深的感謝和敬意。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯著名癌症治療醫院希望之城（City of Hope）3日舉辦第48屆年度骨髓移植(BMT)實體聚會，是疫情爆發後首次面對面活動。多名接受移植的受益者、捐贈者及其家屬皆參加這一盛會，場面溫馨感人。其中，來自中國的九歲罹癌女童王添美與她的骨髓捐贈者24歲韓裔姑娘文潔西卡（Jessica Mun）首次相見歡。

雙方家庭首次見面並交流彼此的經歷與感激之情後，他們一同留下了珍貴的紀念。也象徵了...
雙方家庭首次見面並交流彼此的經歷與感激之情後，他們一同留下了珍貴的紀念。也象徵了兩個家庭因為一次生命的救助而結成的深厚情義。（記者張庭瑜／攝影）

王添美自幼在希望之城兒童癌症中心接受治療，四歲時被診斷出罹患帶有費城染色體陽性的急性淋巴細胞白血病，經二年半化療後病情復發。由於王添美是家中獨女，唯一希望就是骨髓移植手術，並於2022年8月接受了文潔西卡捐贈的骨髓。在整個治療過程中，希望之城的國際醫學中心（CIM）也為王家提供一定程度上的支持。該中心專為國際患者設立，提供語言、護理指導等全方位的個人化服務。王爸爸對此感激不盡，他表示，在治療中遇到困難時，CIM專業團隊為他們提供了實質幫助和情感支持。

文潔西卡坦言，當她得知自己與王添美配型成功時，完全沒想到有朝一日能夠與這個年幼的受贈者見面。對於可能猶豫是否參與骨髓捐贈的人們，文潔西卡表示不必過於擔心，因為捐贈的過程十分簡單。

王添美與她的骨髓捐贈者文潔西卡首次面對面會面的同時，雙方的家庭也首度見面。讓王添...
王添美與她的骨髓捐贈者文潔西卡首次面對面會面的同時，雙方的家庭也首度見面。讓王添美父母忍不住流下感激的淚水。（記者張庭瑜／攝影）

來自中國鄭州的王添美父母，為了給女兒最好的醫療資源，舉家來到美國。在中國確診後，王添美父母聯繫了希望之城的國際醫療中心，在工作人員的協助下，從最初的聯繫到順利抵達美國治療，僅用了七天，讓他們對希望之城團隊的專業與高效印象深刻。

王添美父母還對骨髓捐贈者文潔西卡表達感激之情。王先生特別強調，文潔西卡的無私奉獻精神和對添美的持續關心讓他們全家感動不已；他說，是神讓文潔西卡出現，拯救了他的女兒和整個家庭。

作為美國頂尖的癌症治療中心，希望之城在骨髓和幹細胞移植領域有卓越成就。自骨髓移植計畫開展以來，該院已成功實施超過1.9萬例骨髓、幹細胞及臍帶血移植。此次年度聚會不僅見證了一個個鼓舞人心的患者故事，同時也彰顯了希望之城醫療團隊在這一領域所取得的非凡成就。

在希望之城醫院舉辦的第48屆年度骨髓移植（BMT）實體聚會中，除了患者與捐贈者的...
在希望之城醫院舉辦的第48屆年度骨髓移植（BMT）實體聚會中，除了患者與捐贈者的感人相見歡活動外，這一盛事還吸引了眾多社區成員的積極參與，場面熱烈。（記者張庭瑜／攝影）

癌症 韓裔 費城

上一則

迪士尼樂園3天優惠套票 5月29日開賣

下一則

優勝美地砸3200萬元升級改造 今夏迎賓

延伸閱讀

父母隱瞞18年 等三胞胎成年揭曉出生順序「尖叫嗨翻」

父母隱瞞18年 等三胞胎成年揭曉出生順序「尖叫嗨翻」
希望之城骨髓移植感恩會 9歲華女與韓裔捐贈者相見歡

希望之城骨髓移植感恩會 9歲華女與韓裔捐贈者相見歡
亞裔美國人有口音？社媒熱議音調高鼻音重 學者不認為

亞裔美國人有口音？社媒熱議音調高鼻音重 學者不認為
我的同事凱莉

我的同事凱莉
貴婦奈奈男友父母 名醫黃立雄夫婦逃亡返台上銬

貴婦奈奈男友父母 名醫黃立雄夫婦逃亡返台上銬
兒時上5種才藝班 她長大後悔：爸媽投資我不如買股票

兒時上5種才藝班 她長大後悔：爸媽投資我不如買股票

熱門新聞

這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

2024-04-28 14:28
華人夫妻偽造郵資，對USPS造成超過1.5億元的損失。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

2024-04-28 15:35
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑