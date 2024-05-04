希望之城感恩會 9歲華女與韓裔捐髓者相見歡

王添美（左）獻花給她的骨髓捐贈者文潔西卡（右），表達深深的感謝和敬意。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯著名癌症 治療醫院希望之城（City of Hope）3日舉辦第48屆年度骨髓移植(BMT)實體聚會，是疫情爆發後首次面對面活動。多名接受移植的受益者、捐贈者及其家屬皆參加這一盛會，場面溫馨感人。其中，來自中國的九歲罹癌女童王添美與她的骨髓捐贈者24歲韓裔 姑娘文潔西卡（Jessica Mun）首次相見歡。

雙方家庭首次見面並交流彼此的經歷與感激之情後，他們一同留下了珍貴的紀念。也象徵了兩個家庭因為一次生命的救助而結成的深厚情義。（記者張庭瑜／攝影）

王添美自幼在希望之城兒童癌症中心接受治療，四歲時被診斷出罹患帶有費城 染色體陽性的急性淋巴細胞白血病，經二年半化療後病情復發。由於王添美是家中獨女，唯一希望就是骨髓移植手術，並於2022年8月接受了文潔西卡捐贈的骨髓。在整個治療過程中，希望之城的國際醫學中心（CIM）也為王家提供一定程度上的支持。該中心專為國際患者設立，提供語言、護理指導等全方位的個人化服務。王爸爸對此感激不盡，他表示，在治療中遇到困難時，CIM專業團隊為他們提供了實質幫助和情感支持。

文潔西卡坦言，當她得知自己與王添美配型成功時，完全沒想到有朝一日能夠與這個年幼的受贈者見面。對於可能猶豫是否參與骨髓捐贈的人們，文潔西卡表示不必過於擔心，因為捐贈的過程十分簡單。

王添美與她的骨髓捐贈者文潔西卡首次面對面會面的同時，雙方的家庭也首度見面。讓王添美父母忍不住流下感激的淚水。（記者張庭瑜／攝影）

來自中國鄭州的王添美父母，為了給女兒最好的醫療資源，舉家來到美國。在中國確診後，王添美父母聯繫了希望之城的國際醫療中心，在工作人員的協助下，從最初的聯繫到順利抵達美國治療，僅用了七天，讓他們對希望之城團隊的專業與高效印象深刻。

王添美父母還對骨髓捐贈者文潔西卡表達感激之情。王先生特別強調，文潔西卡的無私奉獻精神和對添美的持續關心讓他們全家感動不已；他說，是神讓文潔西卡出現，拯救了他的女兒和整個家庭。