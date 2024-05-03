UCLA調查：洛縣生活滿意度 9年來最低 聖費南度谷最低

洛縣之中，聖費南度谷居民最不滿生活品質。（本報資料照片）

洛杉磯加大 （UCLA）針對40項生活議題，在2、3月間訪問了1686位洛縣 居民，結果發現生活滿意度由2016年的59，一路下滑到2024年的53，創下九年新低。其中，聖費南度谷（San Fernando Valley）的滿意度51更是全縣最低，反映近年的快速發展使居民越來越不滿。

洛杉磯加大Luskin School of Public Affairs每年都會就各項議題詢問洛縣居民的滿意度。全縣而言，居民最擔心的還是高消費與住房難，2016年對「生活開銷」的滿意度還有50，今年降到38。UCLA計畫主持人Zev Yaroslavsky說，洛縣有兩個社會，收入差距大到難以置信，財富差距也差不多，所有事情都反映貧富差距。

研究發現，洛縣多數居民對生活品質都越來越不滿，就算不管購屋開銷越來越高，日用品、水電瓦斯的開銷也比2023年高出很多，Zev Yaroslavsky說這是評分越來越低的最大原因。聖費南度谷的意見領袖們也紛紛表示，谷區本來是個安靜的地方，但在2000年代與2010年代的過度開發後，這裡人多、車多、房價高，年輕人得花收入的40%至50%才能支付房貸、保險與維持費。

九項標準中，「公共安全」的全縣得分為56，谷區只有52。Zev Yaroslavsky說這一點都不意外，因為聖費南度谷在很多項目的滿意度都低於洛縣其他地方，包括「教育」、「環境」、「運輸」、「醫療」與「開銷」。

另外，今年首度加問居民家中是否有空調，Zev Yaroslavsky認為，因為這可能反映了收入、種族、區位的差異。結果顯示，洛縣平均有75%的人家中設有空調，但聖費南度谷高達90%，海邊的只有48%；以非裔與拉美裔居多的南洛杉磯也有60%。

有屋者對未來樂觀的比例達六成，租屋者降到四成。租屋者年收入少於6萬元的，對於變成無家可歸的焦慮度也最高。同時，整體而言，縣民對政府減少遊民 的作為都很不樂觀，60%認為社區的遊民問題加劇，20%認為雖然比去年好、但還有進步空間，樂觀的只占10%。