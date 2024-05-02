華男扮FBI上門詐財 長者受害

華男謊稱是聯邦探員、並以加密貨幣平台員工身分上門取錢，詐騙長者夫婦上萬現金。 （示意圖，Unsplash.com）

網絡詐騙猖獗，南加一名華裔 男子參與犯罪團夥，通過駭客 方式侵入被害人電腦，之後假扮成聯邦探員騙取錢財。華男目前被指控串謀實施電信詐騙，如果罪名成立，將面臨最高20年監禁。

根據美國司法部 的消息，48歲的蘇泰（Tai Su，音譯）利用網路攻擊，騙取受害者2.5萬元，4月29日（周一）首次在聯邦法院出庭。從姓氏看，嫌犯蘇泰應是華裔，據稱他是洛杉磯縣西柯汶那市（West Covina）居民，利用網路詐騙居住在恩西諾（Encino）的老年夫婦。

KTLA5電視台報導，4月23日，受害者打開一封電子郵件，點擊其中一個鏈接，不慎啟動惡意軟件，導致駭客入侵電腦。當時電腦界面彈出據稱是微軟公司的電話號碼，可以提供技術支持。這對老夫婦隨即撥打電話，對方告知，他們的電腦已遭駭客攻擊，嫌疑人已竊取他們在City National Bank的銀行帳戶資訊，並表示將把電話轉接到銀行欺詐風險調查部門。

此後騙局環環相扣，所謂的銀行調查員告訴被害人，需立即提取帳戶中的2.5萬元現金，並把錢交給上門服務的聯邦探員。23日晚些時候，兩名冒充聯邦探員的男子，帶著假警徽來到受害者家，取走2.5萬元現金。

司法部稱，在接下來的兩天，嫌疑人蘇泰與同夥繼續聯繫這對老年夫婦，並指示他們從特定的City National Bank再取出1萬元。受害者察覺不對報案，當局計劃採取誘捕行動，國土安全部（Homeland Security）調查人員26日會見受害者，並指導這對老年夫婦與詐騙者通話，同意向嫌疑人另外再支付3.5萬元。

據稱，蘇泰和同夥試圖說服受害者，將資金存入網路上的虛擬錢包，但受害者希望他們再次到家中領走現金。當蘇泰到達被害人家中時，他自稱是加密貨幣平台Coinbase的員工。法庭記錄顯示，調查人員逮捕蘇泰後，發現他身上還攜帶大量現金。嫌犯蘇泰日前出庭，他被指控串謀實施電信詐騙，如果罪名成立，將面臨最高20年的監禁。