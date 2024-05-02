「我愛家人」 華女棄高薪顧癌母更幸福 一起度過10年無價時光

華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

55歲的華裔女子Cassindy Chao，曾是一名金融財務主管，當母親生病時，她毅然辭去高盛 集團（Goldman Sachs）年薪37萬多元的高薪工作，全職照顧罹癌母親。Chao表示，她選擇家庭而不是金錢，因此人生變得更加富有。

根據Insider媒體公司的報導，來自加州 的華裔移民Chao，畢業於衛斯理學院（Wellesley College），主修中國研究和經濟學專業。畢業後，她就職於香港 高盛公司，從事一份高薪的金融工作，曾經過著非常奢侈的生活。Chao表示，她當時在高盛的年收入超過37萬6000美元，她經常旅行，購買珠寶和名牌服裝，周末就和同事飛往泰國、日本或越南等地度假。

但母親罹患卵巢癌的消息，讓一切都發生改變。Chao曾試著從香港飛往加州照顧母親，經過大約三個月的來回奔波，她最終決定從高盛辭職，搬回加州老家。Chao回憶，最初的日子很艱難， 她從一個擁有漂亮複式公寓和女傭的國際旅行者，變成一個在老房子裡照顧家庭成員的護理員。日子不再是珠寶和昂貴的晚餐，而是每日為媽媽泡茶、煮湯，開車送她去看醫生。

轉變過程中，Chao說有一段時間變得孤獨悲傷，她看到公司前同事的事業發展成功，衣櫃裡有很多愛馬仕名牌包，經常談論遠足旅行，並展示家中的收藏藝術品。Chao為此感到難過，她也曾擁有這樣美好的生活，這讓她很難接受現實。Chao想過兼職，但作為母親的護理人員，這實際上是一項全職工作。她每天奔波在化療、驗血、腫瘤檢測、尋找替代藥物、獲得醫生意見、駕駛、管理醫療記錄、帳單支付、以及保險談判的路途中。突然之間，Chao必須做開銷預算並存錢。

不過隨著時間推移，她慢慢接受現實，並意識到簡單的事情，才真正重要。「我愛我的家人，也愛我和母親一起度過的無價時光。」Chao說，在高盛工作時，每天的生活節奏非常緊張，充滿交易、報告、截止日期、會議演講等。但回到加州，生活節奏明顯放緩，她可以真正放鬆下來。

離開高盛值得嗎？多年後，Chao明確表示非常值得。母親作為卵巢癌、肝癌晚期的倖存者，活了10年之久，女兒一直陪伴左右。當母親去世時，Chao感到悲痛，她說母親讓她學會面對逆境茁壯成長，「媽媽在任何情況下都能做到最好，她與醫療人員交朋友、送禮物，還學會編帽子。」母親化療期間會說，「我現在要休息14 天，但之後，讓我們安排7天的娛樂生活。」母女倆會花幾天時間探索城市，品嚐美味佳餚，與朋友聚會。

Chao說她雖然不富有，但很幸福；她還有一段美好的婚姻、3個很棒的孩子，工程師丈夫和母親之間的相處，也很好。而正是因為當初放棄高薪工作，回到家庭生活，才讓她擁有財富之外的幸福。如今，Chao的新職業是一位媒人，熱衷於幫助人們找到持久的愛情。