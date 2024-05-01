駭客入侵恐嚇詐騙 喪偶女痛失2.5萬元

彈出訊息顯示立即給微軟打電話，因為電腦已被駭客入侵。（取自KTLA5電視台）

一種新型的詐騙方式正在南加 地區盛行，駭客 入侵個人電腦並獲取銀行信息，緊接著電話恐嚇讓被害人取走帳戶存款，再存入騙子設置的比特幣 機器中。南加一名喪偶女子最近因此被騙走2.5萬元存款。

南加女子Lisa Miles最近喪偶，為了適應新的獨立生活，社群媒體是她與別人建立聯繫的好渠道。根據KTLA5電視台的報導，不久前，Miles在電腦上瀏覽Instagram時，一則彈出訊息嚇了她一跳。Miles點擊這條圖片訊息，內容顯示必須立即給微軟公司打電話，因為電腦已被駭客入侵。

Miles此時無法關閉這個彈出窗口，甚至也無法關閉電腦，她相信自己的電腦確實已被駭客入侵，於是不得不撥打彈出訊息中的電話號碼。一名自稱技術支援的男子接聽電話，並指出有7名駭客正在用Miles富國銀行（Fargo bank）的帳戶，購買兒童色情內容，男子提醒，為避免巨大的經濟損失，需要立即轉移帳戶中的錢。

這名男子指出，當天晚上7時，駭客將從銀行帳戶中取走這些錢，隨後他又表示，正與銀行工作人員聯繫。實際上，所謂的銀行人士也是詐騙團夥中的一員，第二名男子此時也加入這個騙局。

當事人Miles回憶，儘管自己在處理這件事時小心翼翼，但還是上當受騙，「我結婚35年，丈夫生前一直保護我，我從來沒有經歷過這樣的事情，但現在只能靠自己，所以非常小心。」出於防範，Miles向第二名自稱銀行工作人員的男子索取員工ID。對方清楚的知道Miles的銀行帳號、最近帳戶交易，甚至還知道她最近用支票帳戶買花，所有這些內容，都是Miles沒有向對方提供的資訊。

在獲取被害人的信任後，詐騙團夥強調一定要馬上取出這筆錢，因為駭客剛購買的色情片交易將很快完成，帳戶持有者也會因此被警方逮捕。Miles表示，騙子當時的恐嚇策略奏效，她隨即按照對方指示，去聖費南度谷（San Fernando Valley）兩家不同的富國銀行分行，提取2.5萬現金。被害人之後又趕到卡諾加公園（Canoga Park）的一家菸草店，將錢存入一台比特幣機器，這一系列行動都是在與騙子通電話時進行。對方保證，第二天這筆錢會重新出現在Miles的帳戶中。當然，這筆錢再也沒有回到當事人的銀行帳戶，Miles發現所有的錢都被騙走後痛哭不止。

事後，菸草店的那台比特幣機器也不復存在，員工指出，對方當時租用這個地方擺放機器，其他並不知情。對此，洛杉磯警察局Michael McComas表示，出現在菸草店、藥局和加油站等地方的機器，經常被詐騙團夥使用，騙子將人們引到比特幣機器上，並提供一個區塊鏈地址，指示被害人將錢存入該地址，一旦錢轉入，就再也回不來。