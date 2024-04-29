華女涉詐1.5億落網 夫逃中國 多處房產被沒收

嫌犯在USPS投遞的郵件上貼假郵資，運往全美各地。圖為示意圖。(Unsplash.com)

洛杉磯 縣聖蓋博谷（San Gabriel Valley）一名華人女子，日前承認偽造郵資（counterfeit postage）詐騙罪，對美國郵政 局（USPS）造成超過1.5億元損失。她的共犯、也是她的丈夫，已潛逃回中國；夫妻倆在南加華人區擁有多處房產，均已被沒收。

根據加州中區檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office Central District of California）訊息，51歲的陳麗娟（Lijuan “Angela”Chen，音譯）4月26日認罪，承認使用假郵資運送數千萬個包裹，詐騙郵局超過1.5億的巨額資金。陳麗娟來自核桃 市（Walnut），自2023年5月被捕以來，她一直遭到聯邦拘留。

作為認罪協議的一部分，陳麗娟同意執法部門沒收她的銀行帳戶、保險單以及多處房產；這些房產分別位於核桃市、奇諾市（Chino）、奇諾岡（Chino Hills）、南艾爾蒙地市（South El Monte）、鑽石吧（Diamond Bar）、以及西柯汶那市（West Covina）等城市。

根據陳麗娟的認罪內容，51歲的丈夫胡傳華（Chuanhua “Hugh” Hu）是共犯， 2019年11月至2023年5月期間，兩人在工業市（City of Industry）擁有並經營一家包裹運輸公司，該公司為中國物流企業提供運輸服務，包括透過美國郵政運送包裹。為逃避郵資成本，胡傳華透過偽造的Netstamps郵票，製造虛假郵資運送包裹；Netstamps是一種可以從第三方供應商在線購買，並印在「不乾膠」紙面上的郵票。

2019年11月，胡傳華得知執法部門正在調查他的違法行為，隨即逃往中國，並在中國繼續研究製作假郵資並逃避檢測的方法。例如使用電腦程式偽造運輸標籤。期間，妻子陳麗娟則留在洛杉磯，管理兩人用來運送假郵資郵件的倉庫。

從2020年開始，夫妻倆開始在美國郵局（USPS）投遞的郵件上貼假郵資。他們從一些中國供應商接收包裹後，貼上顯示已付郵資的運輸標籤，然後將這些包裹轉移到美國郵局，以便運往全國各地。法庭文件顯示，這些運輸標籤充滿欺詐性，包含從先前郵寄的包裹中回收的「智慧條形碼」；一些郵資運輸標籤中使用智慧條形碼，證明已支付運輸物品所需的費用。

例如，2022年10月25日，陳麗娟、胡傳華兩名嫌犯將4779個包裹透過郵局運送，大多包裹均貼有偽造的美國郵局 Priority Mail郵資計價郵票。2020年1月至2023年5月，兩人共郵寄超過3400萬個含有假郵資運輸標籤的包裹，給郵政局造成超過價值1.5億元的損失。