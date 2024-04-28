東方審美與美國有落差 華人難打醫美糾紛官司

有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加 地區整容糾紛很常見，華裔 律師介紹自己經手的案例，其中包括一名年輕少女整形下巴失敗，變成容貌看起來像四、五十歲的大媽，當事人悔之晚矣。雖然經過律師介入，得到一定的經濟賠償，但整容變醜帶來的創傷則無法彌補。

律師劉龍珠處理過很多醫美整型糾紛案件，這起案例中的當事人是一名20多歲的華人 女子。為了變得更美，女孩做了墊下巴手術，沒想到手術失敗，看上去竟年長了20多歲，讓自己從青春少女一下子變成40多歲的大媽；另外一起案例中，一名華裔女子做隆胸手術，最後胸部變成難以接受的巨乳，而且大小不一，男友也因此與她分手。

隆鼻子、割雙眼皮在醫美整型中很常見，劉龍珠介紹說，曾經有名當事人做眼睛整容手術，結果變成一雙斜眼，「旁人很明顯就會發現她的眼睛有問題，看上去眼睛像是在偷窺，整容完全失敗。」

南加華人圈類似案件非常多見，律師解釋，從法律層面來講，整容失敗屬於醫療疏失，客戶本意為變美，但整容後卻變醜，整型醫生沒有盡到責任，反而造成傷害。不過大部分的醫美整型糾紛案例，經律師介入調解，最後雙方都會達成協議和解，由醫美診所賠償一定損失。

有一些案件最終會告上法庭，但原被告雙方需要權威的專家證人支持自己的訴求。劉龍珠表示，通常來說，陪審團會更加同情原告立場，但有些糾紛案件困難重重，主要是美醜標準不容易確定；其中一個涉及華人的關鍵因素是，東方傳統的審美標準與美國差距很大，加上美醜本身就是個人主觀看法，因此官司比較難打。

此外值得一提的是，在美國開辦醫美診所，需要執照，如果涉及醫美開刀，則需要醫師執照。知情人士透露，近幾年南加華人醫美整型圈比較混亂，很多醫美機構，老闆自己不是醫師，就請專業美容醫師執刀、或做顧問，但因此引來不少糾紛；而一些從業者只有按摩師執照，竟然也在從事醫美行業。

更有一些華人沒有任何執照，就選擇在家裡搭台子，從事祛痣紋眉、美白牙齒等美容項目，因為價格便宜，朋友圈互相介紹，生意做得十分紅火。劉龍珠提到，有人自稱在中國從事牙醫職業，但在美國沒有拿到執照，就在公園給人低價拔牙看牙，這名牙醫在沒有醫療保險的華人圈中有一定的市場，但最後拔牙出了問題，這名牙醫也因此消聲匿跡。

律師表示，沒有牙醫執照從事牙醫工作，絕對是違法行為；屬於醫美範疇的整容項目，如果沒有執照，那就是非法行醫；在家搭台子從事美容行業，很大比例是違法，因為這些項目都需要相對應的執照才可以操作，但家庭作坊通常不具備這些條件。對於消費者來說，專家建議務必選擇正規醫美診所、有執照的醫師，這樣才能保證整容效果，如果發生意外，也可有一定的賠償保障。