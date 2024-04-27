橙縣路怒槍殺男童案 台裔女從犯獲刑4年

今年26歲的李維恩26日現身法庭認罪獲刑。（取自KTLA）

2021年55號公路路怒槍殺6歲男孩案26日宣判，台裔女幫兇李維恩（Wynne Lee，音譯）對其一項重罪和一項輕罪的指控認罪。據橙縣 檢察署新聞稿，今年26歲的李維恩對一項犯案後共謀罪（accessory after the fact）的重罪指控和一項車內藏有武器的輕罪指控供認不諱；其中重罪被判處3年徒刑，輕罪被判1年徒刑，合計獲刑4年。

李維恩的男友、當時在同一輛車內的白人男子埃里茲（Maracus Anthony Eriz），已於4月12日被判40年至終身監禁刑。埃里茲是此案主兇，開槍射殺了6歲男孩，李維恩當時在開車。

檢方認為，雖然李維恩當時並未開槍，但在其車內駕駛位後袋中藏有一支Glock17手槍。開槍謀殺小男孩的埃里茲當時是李維恩的同居男友，今年27歲。案發後，李維恩幫助嫌犯隱藏了關鍵證據。

但由於李維恩2021年6月21日起就被法院勒令居家監禁，如今已經服滿刑期被法院釋放。加州 法律允許法院勒令居家監禁折抵監獄 刑期。

但本案檢察官對此十分不滿。橙縣檢察長Todd Spitzer說，「她的行為是卑鄙的，我與橙縣社區民眾對加州法律一次又一次給重刑犯減刑很氣憤，」他說，「一個人在殺害小孩案子中被指控事後共謀罪，這個人不僅可以居家監禁來抵銷監獄刑期，還能在家舒服享受時光，這是一種恥辱」。

2021年5月21日，母親克魯南（Joanna Cloonan）開車帶著6歲的利奧斯（Aiden Leos）正在送他去幼兒園的途中，埃里茲則搭乘李維恩駕駛的汽車，各自開上55號高速公路北向車道。共乘車道上，雙方發生了一些摩擦。之後，克魯南將車停在李車旁，向李車方向比出中指。隨後她聽見一聲悶響，兒子叫了一聲，她回頭一看，發現兒子頭低了下來。埃里茲射出的子彈穿過克魯南汽車後車廂，擊中利奧斯的背部、肝臟和肺部，刺穿心臟，從右腹穿出。隨後，男孩被送往醫院搶救無效死亡。