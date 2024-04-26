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華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

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華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

記者王若然／洛杉磯縣報導
Metro公車上的乘客有不少。（張先生提供）
Metro公車上的乘客有不少。（張先生提供）

南加州華人張先生，日前開啟新工作；上班第一天，他就決定乘坐公共交通上班。他的居住地，離公司約有39哩，需要通過擁堵的101和10號公路，經過洛杉磯市中心才可到達。雖然乘坐公共交通耗時，且不比自駕車快；但他卻有意外收穫，並稱會堅持乘坐公共交通上下班。

張先生居住在靠近聖蓋博山腳的阿蘇薩市（Azusa），而他上班目的地，卻在洛杉磯西邊的世紀城（Century City）地區。今年4月，在他上班的第一天，就決定乘坐公交車上班。張先生表示，他每天早上約6時30分從家出發，開車至艾爾蒙地（El Monte）公交站。將車停在專為公共交通乘客提供的「Park&Ride」停車場後，先乘坐Metro J線巴士到達洛杉磯市中心；再從洛市中心乘坐交通快線大巴車，前往世紀城。整個過程耗時約兩小時。

在艾爾蒙地排隊上車的乘客。（張先生提供）
在艾爾蒙地排隊上車的乘客。（張先生提供）

根據谷歌地圖，早上6時30分，從張先生家開車到世紀城，也需要近兩個小時的時間。因此，搭乘公共交通，並沒有發揮節約通勤時間的作用。不過對張先生來說，乘坐公共交通的魅力不在節省時間。他說，搭公交的好處主要有兩點；一是，不用自己費精力開車，車上的座椅很舒服，在車上可以眯眼小睡一會，或看書聽音樂放鬆；二是不用支付公司大樓停車場昂貴的停車費，還可以省下每日通勤的油費。張先生工作的公司停車場，每天停車費就要28元。雖然他的公司可以報銷該停車費，但是大樓其他公司的員工，需要自掏腰包的大有人在。

如今張先生乘坐公車上班，每天來回的費用為12元，其中兩元為其在艾爾蒙地站每天的停車費。相比每日來回近80哩所耗的油錢，他認為很划算。洛杉磯地區每升汽油約5.4元，考量上班高峰期通常會堵車等原因，通常較省油的日系車MPG（每加侖可行駛里程）約為25，即80哩需要3.2升汽油、約17.8元。自駕車僅油費一項，就已超過搭乘公共交通的所有開銷；還不算長距離通勤造成的車輛損耗，以及里程數上漲導致的保險費增加等。

針對公共交通的安全問題，張先生並不擔心。首先，從艾爾蒙地乘坐Metro J線，每天早上的乘客很多，包括像張先生一樣的上班族和前往洛杉磯州大（CSULA）的學生。而之後轉乘的交通快線，則是由洛杉磯交通局（LADOT）提供，人相對少，一早一晚分別僅有四班，乘坐該大巴車的人，一般都是上班族。

不過這樣的通勤方式也有其缺點，早上從Metro出發的公車發車很頻繁，約三至五分鐘就有一趟。但是張先生在洛杉磯市中心轉車搭乘的交通快線大巴車，每天僅有四趟，需提前做好時間規畫。例如晚上最晚一班車為5時30分，若不小心錯過，就要想其他通勤辦法。

洛杉磯 自駕車 艾爾蒙地

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