華人夫婦河濱經營家庭安養院近40年 注重細節維護尊嚴
南加河濱市華人李恩慶、洪美蕊夫婦經營家庭式輔助生活設施（Assisted Living Facilities），也稱家庭安養院，作為提供長期照護和居住支援設施；近40年來，在這裡受照護的年長者從六旬到逾百歲都有，部分人健康不佳，長期臥床。李恩慶認為，重要的是「注重照護細節，維護受看護者尊嚴」。
所謂安養院設施，是美國照顧支持年長者生活的設施之一，與其他提供給老年人設施不同的是，這裡具備長期照護和居住支援，通常是對年長者或患有長期健康問題的人群。這些設施提供了一個結合獨立居住和專業照護的環境，目的是協助居民在日常生活中維持最高程度的獨立性。
安養院設施規模不等，大的有百餘張床，小的類似家庭安養院只有幾張床。李恩慶、洪美蕊夫婦經營的家庭安養院，位於河濱市一處豪宅社區，在院落就能看到河濱市區景觀。這裡有六位老人，兩名看護，一人照顧三位老人，還有一位專業廚師為老人們配餐，保證每道餐點都能符合每位老人的口味。在室內牆壁上，貼有中文字樣的食材相配列表，保證合理選擇食材烹調。每位居民都有獨立居室，生活設施一應俱全。他們還可以到大廳一起聚餐、看電視、打牌、聊天。
李恩慶說，在內陸華人經營家庭安養院的家數有限，他家經營的收費標準算是中檔，每位年長者收費6000元至9000元不等。也有其他安養設施每人收費達到萬餘元。提供服務標準不一，看護水平及生活娛樂環境也有差異。
李恩慶表示，經營家庭安養院，提供照顧設施、用餐或其他相關費用並不算高，支出最多的是人工費。他目前有四名看護輪流照顧受看護者，還有兼職護理。李恩慶、洪美蕊夫婦認為，要想對安養院裡的居民照顧得無微不至，要保證工作人員精力充沛、心態樂觀穩定，所以要確保看護的休息時間和娛樂休閒。看護們的薪水也很可觀，平均每人都保證月薪4000元左右，包吃包住。一位亞裔看護在這裡一做就是十多年，在家鄉蓋了大房子，還供兒子上大學。
家庭安養院更要注重照護細節。李恩慶表示，選對人很重要。做事有效率、及時解決居民困擾、善於溝通，有包容耐心的態度，而且還能從年長者態度的些微變化中發現問題。尤其重要的是維護老人尊嚴，保護隱私。比如為臥床老人換內衣時，要將門先掩上，再為長期患者擦身、翻身或做其他看護動作，並須先向受看護者說一下，再繼續下一個動作，家庭安養院要讓居民有幸福感。
李恩慶、洪美蕊認為，在洛杉磯亞裔人口較多社區，雖然亞裔年長者很多，但少見家庭安養院的經營。李恩慶談及在聖谷東區一家韓裔家庭安養院發生護工虐待有基礎病年長者事件，認為這起事件或與業者要求護工超時工作，心態扭曲導致暴虐行為有關。實際上，家庭安養院業者不僅要關心受照顧居民，更要體貼護工生活。
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