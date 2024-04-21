華人夫婦河濱經營家庭安養院近40年 注重細節維護尊嚴

內陸華人李恩慶、洪美蕊經營的家庭安養院。（記者啟鉻／攝影）

南加河濱市華人 李恩慶、洪美蕊夫婦經營家庭式輔助生活設施（Assisted Living Facilities），也稱家庭安養院，作為提供長期照護和居住支援設施；近40年來，在這裡受照護的年長者從六旬到逾百歲都有，部分人健康不佳，長期臥床。李恩慶認為，重要的是「注重照護細節，維護受看護者尊嚴」。

內陸華人李恩慶、洪美蕊夫婦經營家庭安養院，一做就是近40年。（記者啟鉻／攝影）

所謂安養院設施，是美國照顧支持年長者生活的設施之一，與其他提供給老年人設施不同的是，這裡具備長期照護和居住支援，通常是對年長者或患有長期健康問題的人群。這些設施提供了一個結合獨立居住和專業照護的環境，目的是協助居民在日常生活中維持最高程度的獨立性。

安養院設施規模不等，大的有百餘張床，小的類似家庭安養院只有幾張床。李恩慶、洪美蕊夫婦經營的家庭安養院，位於河濱市一處豪宅社區，在院落就能看到河濱市區景觀。這裡有六位老人，兩名看護，一人照顧三位老人，還有一位專業廚師為老人們配餐，保證每道餐點都能符合每位老人的口味。在室內牆壁上，貼有中文字樣的食材相配列表，保證合理選擇食材烹調。每位居民都有獨立居室，生活設施一應俱全。他們還可以到大廳一起聚餐、看電視、打牌、聊天。

牆上貼有業者提示自己需要留意的食材搭配列表。（記者啟鉻／攝影）

李恩慶說，在內陸華人經營家庭安養院的家數有限，他家經營的收費標準算是中檔，每位年長者收費6000元至9000元不等。也有其他安養設施每人收費達到萬餘元。提供服務標準不一，看護水平及生活娛樂環境也有差異。

李恩慶表示，經營家庭安養院，提供照顧設施、用餐或其他相關費用並不算高，支出最多的是人工費。他目前有四名看護輪流照顧受看護者，還有兼職護理。李恩慶、洪美蕊夫婦認為，要想對安養院裡的居民照顧得無微不至，要保證工作人員精力充沛、心態樂觀穩定，所以要確保看護的休息時間和娛樂休閒。看護們的薪水也很可觀，平均每人都保證月薪4000元左右，包吃包住。一位亞裔 看護在這裡一做就是十多年，在家鄉蓋了大房子，還供兒子上大學。

家庭安養院更要注重照護細節。李恩慶表示，選對人很重要。做事有效率、及時解決居民困擾、善於溝通，有包容耐心的態度，而且還能從年長者態度的些微變化中發現問題。尤其重要的是維護老人尊嚴，保護隱私。比如為臥床老人換內衣時，要將門先掩上，再為長期患者擦身、翻身或做其他看護動作，並須先向受看護者說一下，再繼續下一個動作，家庭安養院要讓居民有幸福感。

李恩慶、洪美蕊認為，在洛杉磯亞裔人口較多社區，雖然亞裔年長者很多，但少見家庭安養院的經營。李恩慶談及在聖谷東區一家韓裔 家庭安養院發生護工虐待有基礎病年長者事件，認為這起事件或與業者要求護工超時工作，心態扭曲導致暴虐行為有關。實際上，家庭安養院業者不僅要關心受照顧居民，更要體貼護工生活。