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中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

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中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

記者趙健／洛杉磯市報導
Jose吳（正面）為華促會移民權益項目經理，於去年12月和今年3月兩次前往美墨邊境。(取自華人權益促進會)
Jose吳（正面）為華促會移民權益項目經理，於去年12月和今年3月兩次前往美墨邊境。(取自華人權益促進會)

過去一年多來，穿越邊境的華人無證移民成為各大新聞媒體關注的焦點，激增的人數引起了廣泛關注。然而，根據非營利組織前線志工近期的觀察，以及美國海關和邊境保護局（CBP）最新統計，近月來華人「走線」人數明顯下降。

2023年，非法入境的中國籍無證移民人數約3萬7000人，創歷史新高。但CBP的最新數據顯示，今年第1季華人走線者人數大幅減少：在美國的西南邊境，CBP在今年1、2、3月分別接獲了3693、3507、2048起中國公民非法或試圖非法入境通報，比去年12月的5951起峰值下降了超過50%。

這與非營利組織華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action，簡稱華促會）近期的前線觀察一致。華促會志願者於去年12月和今年3月中旬兩次前往聖地牙哥移民中轉站，為華人無證移民提供翻譯、移民權益教育、法律諮詢等援助服務，同時對這一群體進行調研 ，進一步了解他們的真實情況。

華促會移民權益項目經理Jose吳表示，相較於去年12月初的情況，此次服務期間他們感覺到華人移民的人數減少了。他舉例說，去年底時，每輛CBP用來轉運移民的接駁大巴乘客，華人移民占比約為20%，而最近一次的服務期間，每輛大巴車裡最多只有10%的華人面孔。此外，如今亞裔移民更加多元，來自中亞國家的移民人數增多，如吐庫曼斯坦、印度、巴基斯坦、越南等地無證移民。

透過調研，Jose吳了解到，如今「走線」來美國的路徑也發生了很大的變化。不再是以往常見的「土耳其─歐洲─拉美路線」，而是新增了一些選項，如「日本東京─墨西哥城─提璜納（Tijuana）」 ，僅幾日便可抵達美國。 當然，這也取決於費用。據無證移民反映，行程發生變化是因為土耳其收緊了外國人的入境要求，防止走線者透過該國中轉。

華促會志願者Sin Yen Ling指出，華人無證移民進入美國後的目的地也更加多樣化，不再限於紐約和洛杉磯。 洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）的一位走線客表示，紐約、洛杉磯雖是庇護城市，但隨著無證移民人數增多，競爭愈發激烈，找工作並不容易。而透過社群媒體的傳播和線上群組的交流，華人其實可以即時掌握「黑工」就業市場的行情。

一位剛被釋放的移民，他的背包上還掛著CBP吊牌。(取自華人權益促進會)
一位剛被釋放的移民，他的背包上還掛著CBP吊牌。(取自華人權益促進會)

此外，Jose提到，聖地牙哥縣政府因資金不足，已於今年2月關閉了當地的移民歡迎中心（Migrant Welcome Center）。如今，新入境的無證移民只能被CBP送往室外的轉運中心，他感覺現場管理非常混亂。「這裡基本上就像是一個巴士站，沒有網絡，也沒有充電……這些剛被釋放的無證移民，無法與外界聯繫，大多不知道接下來應該怎麼辦。」

中國籍非法入境美國西南邊境通報數量     資料來源／美國海關和邊境保護局 製...
中國籍非法入境美國西南邊境通報數量     資料來源／美國海關和邊境保護局 製表／記者趙健

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