警搜民宅 需有搜查令或住戶許可

通常情況下，警察需要有搜查令或居民口頭許可才能進入民宅。(Pexels)

警察突然來到家門，該如何是好？在這種情況下感到驚訝和恐慌是很正常的現象，但法律也保護居民的合法權益。通常情況下，警察需要有搜查令或居民口頭許可才能進入民宅，同時在居民的要求下，警察需要表明其身分和搜查的目的。居民有權拒絕警察不符合法律規範的非法搜查。

律師鄧洪指出，當警察敲門時，居民首先可以讓警方出示搜查令，如果警方具備有效的搜查令，即便居民抗拒搜查，警方也可以強行進入。鄧洪表示，假如警方沒有搜查令，居民有權選擇不開門，可以使用紗門或窗戶與警察溝通，要求其表明搜查的目的。但是，居民一旦答應警方進入，警方的搜查即便沒有搜查令也將成為合法的，如果警方在居民家中搜出任何可疑物品，居民都要為此負責。鄧洪還表示，如果警察提出令人不舒服的問題，居民也可以禮貌地拒絕回答任何問題。

鄧洪說，華人 新移民 來到美國，如果家門口突然出現身著制服的警察，很容易感到不知如何是好，而答應警察的所有要求，他建議居民碰到類似情況先鎮靜下來，理智思考和溝通後再決定是否讓警察進入，在協助警方的同時。也保護好自身的利益。

根據加州 搜索和扣押法，在不具備有效搜查令或房屋居住者同意的情況下，警察不能強行對房屋進行搜查。值得一提的是，居住在房屋內任一成年人的同意都能成為警察搜查的許可，並不一定要是房屋主人。如果警方不具備搜查令或居民許可，搜查要滿足以下任一條件時才算合法：存在迫在眉睫的生命危險或嚴重財產損失的威脅；搜查與合法逮捕相關，警方有充分證據相信如果不立即搜查，房屋內的犯罪將會導致嚴重後果；警方在調查911報警電話等等。