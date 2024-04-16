醫療業有困境 6月25元時薪法恐推遲

加州新法將於6月分段實施醫療衛生工作者最低工資至每小時25元。(取自KCRA 3電視台）

California Healthline報導，加州 將於6月實行新法，分段提高醫療衛生工作者最低工資至每小時25元。南加州部分醫療產業對新法提出挑戰，表明裁員 、減少工作時間和福利等，但一些專家對這種可能性表示懷疑。

加州醫院協會（California Hospial Association）對英格伍（Inglewood）的25元最低工資條例提出法律挑戰。這項由該市選民於2022年11月批准的法令早於州法，禁止雇主採取措施抵銷更高的成本，包括裁員、降低保費、減少非工資福利等。

訴訟還提到英格伍條例生效後，位於該市的Centinela醫療中心實施裁員與減少工作時間。服務雇員國際工會-聯合醫療工作者西部組織（Service Employees International Union-United Healthcare Workers West）對該醫院提起訴訟。然該醫院表示，裁員與法令無關，醫院此後還在最低工資標準上增加更多工作崗位。

美國地區法官費舍爾（Dale S. Fischer）3月11日的初步裁決中，推翻英格伍法令禁止雇主裁員等部分，但允許該法其餘部分繼續生效。

這項全州範圍提高工資的計畫於6月開始，但加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，由於加州正面臨估計380億元至730億元赤字，目前尚不清楚立法者是否會同意推遲或採取其他措施降低成本。

舊金山加大菲利普李衛生政策研究所（Philip R. Lee Institute for Health Policy Studies）所長斯佩茲（Joanne Spetz）表示，醫療保健組織面臨的挑戰，是弄清楚如何支付更高工資，她認為醫療服務提供者可嘗試透過與商業保險公司討價還價增加收入。

加州與地方法令涵蓋的範圍，遠超出醫護範疇，衛生工作者定義還包括門衛、管家、場地管理員、保安、食品服務人員、洗衣人員和文員等。柏克萊加大 勞工中心醫療保健計畫最新估計，該法上路頭一年，將有42萬6000名衛生工作者平均收入增加6400元，薪資上漲19%。加州財政官員預估有超過50萬人受益。

柏克萊加大勞動與就業研究所薪資與就業動態中心及附屬經濟研究所所長賴克（Michael Reich）表示，醫療保健與速食業者最低工資上漲有很大不同，更高的最低工資將更有效招募和留住衛生工作者。有經驗的勞工生產力優勢，可抵銷大部分人力成本增加。