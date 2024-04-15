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洛縣中餐館 屢被投訴「眼神性騷擾」

記者邵敏／洛杉磯報導
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯一家華人餐廳業主最近曾接到投訴，抱怨主廚對顧客性騷擾，並特別指出是一種「眼神性騷擾」。為避免官司上身，業主告誡餐廳所有員工，服務不能過於熱情、盡量不要與顧客眼神交流，甚至使出殺手鐧，在開放式廚房前面做了一堵牆，減少廚師、顧客之間的眼神交流。

何女士經營一家中餐館，近幾年生意興隆，為了吸引更多顧客，她特意在餐廳內設計了開放式廚房，大廚做麵點、小籠包等特色小吃時，顧客可以觀看拍照。但何女士沒有想到因此惹來投訴，顧客表示大廚有「眼神性騷擾」行為。

根據何女士轉述，投訴的顧客是一對西裔母女，十五、六歲的女兒用餐時穿著低胸上衣。這位母親認為開放式廚房裡工作的主廚，一直盯著女兒不懷好意地看，並且笑容過於熱情，因此向前台投訴，稱這樣的行為就是「眼神性騷擾」，要求店家處理這名廚師，並以此為由拒付帳單離店而去。

餐廳員工被投訴性騷擾，何女士非常緊張，擔心惹上官司。但主廚解釋自己無意冒犯顧客，只是正常打招呼，可能兩人眼神剛好對上，顧客就認為是性騷擾。何女士認為，「廚師一般都戴著口罩，只露出一雙眼睛，那名廚師的眼睛比較大，對方可能就覺得一直盯著自己的女兒看。」儘管相信自己的員工沒有冒犯行為，但何女士表示，類似事件竟然接二連三發生，她無奈決定把開放式廚房改成封閉式廚房，「我就做了一扇門把廚房封閉起來，只留一個窗戶讓顧客拍照觀看。」

廚房雖然被堵住了，但相似案例仍然發生，店內一名戴黑框眼鏡的服務生，日前又被顧客投訴眼神怪異。業主何女士表示，在服務業，眼神交流非常重要，但現在她只能告誡餐廳員工，盡量不要與顧客發生太多的眼神交流，「我讓他們點菜服務時不要看顧客，最好就看著帳單、菜單與對方交流也不要太熱情，避免被誤解有性騷擾傾向。」

根據這名餐廳老闆娘的陳述，此類事件也在其他商家發生，「這兩年性騷擾話題盛行，不少同行都收到律師發來的性騷擾信函。」她同時指出，最近幾年，業主、員工經常要上防止性騷擾培訓課，「自從政府實施這項免費培訓後，性騷擾投訴就越來越多。」

何女士補充說，目前市場上專門有一項性騷擾保險，一年保費大概五、六千元左右，「經紀介紹說這個性騷擾保險，可以涵蓋辦公室同事騷擾、言語歧視等，但我覺得就是買個心理安慰，如果真被告上法庭，保險費估計也賠償不了多少。」何女士直言，在美國當老闆如履薄冰，一不小心就會被告，只能多了解法律常識，處處謹慎經營。

性騷擾 保險 保費

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