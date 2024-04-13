鼎泰豐今夏進駐迪士尼園區 全新打造安那罕分店

鼎泰豐今夏進駐迪士尼。（圖／鼎泰豐提供）

橙縣紀事報報導，來自台灣的知名餐廳鼎泰豐將在今年6月中至9月中在迪士尼 城園區（Downtown Disney）開設分店。紀事報曾將鼎泰豐選為橙縣年度75家最優餐廳，並稱其小籠湯包雖然模仿者眾，但仍無人可及。同時，雖然鼎泰豐以不接受預約聞名，但是絕對值得現場排隊等待。

這個以小籠包而聞名的台灣品牌，將於今年夏天在安那罕（Anaheim）開設分店，加入今年將在戶外娛樂區開設的其他幾家新概念餐廳的行列，將供應其招牌湯包以及其他受歡迎的家庭風味菜餚，如蝦仁和黑豬鍋貼、紅燒牛肉麵和蝦仁炒麵。

鼎泰豐美國公司行銷與傳播總監 Danielle Alcock表示：「當我們準備在安那罕開業時，有很多令人興奮的事情。」這個地點標誌著本店品牌的一個里程碑，因為它將是第一個從頭開始建造的獨立的鼎泰豐分店。他談到新的安那罕分店時說道，「我們正在努力為開業做準備，我們迫不及待地想盡快分享一些驚喜」。

鼎泰豐於2000年在亞凱迪亞開設了第一家美國分店，現在在南加 州開設了多家分店，其中包括位於科斯塔梅莎的南海岸廣場（South Coast Plaza）的分店，該分店仍在排長隊。

該品牌在內華達州、俄勒岡州和華盛頓州也有分店，並在台灣、中國大陸、日本、新加坡 和韓國設有分店。 其香港分店曾五度榮獲米其林一星餐廳評價。

報導說，鼎泰豐的湯包獲得國際肯定，不但新加坡、日本、韓國、香港、中國都設有分店，近來在美西太平洋沿岸的發展也加快，不只是華盛頓州、俄勒岡州，南加的分店也愈來愈多，甚至進軍拉斯維加斯。迪士尼樂園正是這間米其林餐廳的新據點。

位在迪士尼城中區的鼎泰豐今年夏季開張，與其他新餐廳取代2023年拆除的AMC戲院，與Starbucks West、Earl of Sandwich、Sugarboo & Co.。鼎泰豐進駐也是迪士尼樂園長期改造計畫的一部分。