首位亞洲鋼琴家 郎朗登星光大道

郎朗擺出彈鋼琴的手勢與星星親切互動。（記者劉子為／攝影）

世界著名的古典鋼琴家郎朗4月10日在好萊塢星光大道 （Walk of Fame）出席授星儀式，做為有重大貢獻的世界頂級鋼琴家獲此個人星印，也是第一位獲此殊榮的亞洲鋼琴家，以及21世紀後第一位摘星的古典鋼琴家。在授星儀式上，郎朗表示了激動的摘星心情與繼續在全世界發揚古典音樂的決心，郎朗的父母及妻子吉娜·愛麗絲等親朋好友也盛裝出席。

郎朗被授予的星星位於好萊塢大道70440號，這是星光大道上第2778顆星。儀式由好萊塢商會總裁尼森（Steve Nissen）主持，環球音樂集團全球古典與爵士樂 總裁斯坦納（Dickon Stainer）和環球音樂集團執行副總裁安東尼（Michele Anthony）先後發言祝賀，高度評價郎朗的才華、努力和對世界古典樂的貢獻。

郎朗與父母和妻子吉娜·愛麗絲合影，共享摘星喜悅。（記者劉子為／攝影）

郎朗在獲獎感言中表示，音樂具有凝聚力，讓不同文化背景的人們彼此溝通、激發情感共鳴。他笑言，小時候不懂為何父母給他巨大的「逼迫」，但現在回想起來，沒有父母的鞭策，就沒有他今日的成就。他會繼續將分享音樂視為使命，希望能夠繼續激勵更多人學習一門樂器，無論是鋼琴還是其他樂器。他說，「感謝一路走來每一位朋友對我的支持，感謝我的粉絲，感謝我的祖國中國。鋼琴是我生命中最珍貴的禮物，我將永遠心存感激。」

郎朗在授星儀式上表示繼續在全世界宏揚古典音樂。（記者劉子為／攝影）

發言完畢後，在嘉賓的協助下，郎朗揭開了屬於他的星星，喜悅之情溢於言表，並與家人在星星前合影留念。在儀式尾聲，郎朗在其星星旁現場演奏了兩首樂曲，包括一首中國民樂「茉莉花」。

郎朗與眾嘉賓合影留念，(左起)Steve Nissen、郎朗、Michele Anthony、Dickon Stainer。（記者劉子為／攝影）

好萊塢星光大道是由好萊塢商會代表洛杉磯市管理的傳奇文化地標，頒布榮譽給電影、電視、唱片、廣播以及現場演出等領域的傑出名人。在郎朗之前僅有李小龍、成龍、黃柳霜等7位華裔影星在好萊塢星光大道上獲得過授星榮譽。