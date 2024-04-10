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華人買房未勘地界與鄰糾紛 缺原始文件被迫對薄公堂

記者啟鉻／河濱報導
因與鄰居發生地界糾紛，黃先生將對方告上法庭。（記者啟鉻／攝影）
因與鄰居發生地界糾紛，黃先生將對方告上法庭。（記者啟鉻／攝影）

華人黃亨利（Henry Huang）不僅是一位匹克球愛好者，還熱衷投資物業。不過，五年前他在內陸河濱縣赫汝帕谷市（Jurupa Valley）花費50多萬元投資一處地產，由於疏忽物業地界勘查，與鄰居發生糾紛，到最後不得不對簿公堂。黃亨利提醒，物業投資交易完成前，務必勘查物業地界。

黃亨利投資的物業位於赫汝帕谷市區一處高地，面積近2畝。土地上有兩處房屋，錯落有致。物業所處位置視野開闊，可俯瞰當地社區景觀及日出日落美景。他表示，土地上最高處的那棟獨立屋建於1929年，近百年歷史，而低處的獨立屋於上世紀70年代初完工。黃亨利表示，他很喜歡這裡的環境，希望打造成私家度假農莊。

他說，五年前在銀行法拍地產名單上看到該物業，查看有關不動產資訊後，了解到原物業所有者拖欠銀行貸款40餘萬元，於是當即決定購入。他趕緊聯絡所有者，經過商談，他為業主還清拖欠房貸，再額外支付四萬元拿下物業所有權，總支出50多萬元。不過，高興之餘，問題接踵而來。

黃亨利說，他成為物業新所有者後，開始整理周邊圍欄和雜草、亂石。這時位於房屋前方的相鄰住宅屋主提出，希望黃亨利在重整圍欄時，不要越界。當時，黃亨利也奇怪，為什麼鄰居提出這個問題。而在他請物業地界勘查公司確定與鄰居地界後，大吃一驚，原來這位鄰居侵占了他大約2000多平方呎的土地。於是，他拿著地界勘查報告找鄰居理論，竟遭無理拒絕。他隨後將鄰居告上法庭，要求退還非法侵佔的土地。

黃亨利也表示，這塊地產此前經過三代所有者，超過百年歷史。他曾經向當地市府索取物業文件記錄，市府讓他去河濱縣府找，可他到了縣府後，縣府又讓他去市府要，這樣推來推去，他最終不得不請勘查公司查明。他認為，原始物業文件或已經遺失。

他說，目前他與鄰居關於地界糾紛官司還在進行。他提醒華人物業投資者，在完成交易前，一定先將物業邊界搞清楚，尤其是那些年代歷史較久遠的物業，否則很容易與周邊鄰居發生糾紛，後患無窮。

黃亨利成為這塊歷史久遠物業新主人後，希望儘快整修。日前，他將一些廢棄鐵路枕木做圍牆材料，讓院落更整齊一些。就在他施工幾天後，市府法規執法人員突然上門檢查，確定他並未申請加建項目，屬於違規施工，開出罰單。黃亨利說，這是鄰居舉報的。他提醒，物業內的任何工程都須首先向市府報備，待批准後才可施工。

談及為什麼看好投資赫汝帕谷物業，黃亨利表示，內陸近十餘年來發展迅速，人口愈來愈多。赫汝帕谷市介於東谷市和河濱市之間。現在隨著東谷市社區開發越來越完善，作為東谷市近鄰，該市必定是下一個發展重點，而且市區還有很多大塊土地未開發，新建案也在持續施工，相信在不遠的將來繁榮可期。他還強調，雖然投資赫汝帕谷市地產後遭遇一些問題，但他不後悔，依舊看好這個城市的未來。

赫汝帕谷市地產投資者黃先生。（記者啟鉻／攝影）
赫汝帕谷市地產投資者黃先生。（記者啟鉻／攝影）

投資 華人 貸款

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地界勘查 地產交易最常遭忽視

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