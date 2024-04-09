H-1B新規 移民律師：華人首輪中籤率提升

H-1B抽籤新規下，律師評估華人中籤率有所提升。（本報資料照片）

美國移民局 （USCIS）1日宣布，H-1B 首輪抽籤結束。今年在新規則下，H-1B的抽籤結果備受矚目。有辦理華人 移民事務的律師事務所統計，今年中籤率相較以往有所提升。

今年的H-1B首輪抽籤正式結束，可謂幾家歡喜幾家愁。截至4月1日，民眾可以自行上網查詢抽籤結果。若顯示「Selected」則表示被抽中，申請人可以提交進一步的辦理資料。南加州華人移民律師事務所律師許俊良介紹，根據其事務所的統計，中籤率約有三分之一。

三分之一的申請人中籤，該比例看似低，卻比往年有了很大提升。許俊良說，例如去年H-1B中籤率僅有五分之一，這主要因為一些人利用同一申請人可透過不同公司Offer遞交多個抽籤名額的規則，提升自己的中籤概率。但從今年起，移民局改變申請規則，無論申請人取得幾家公司贊助其抽籤，都只允許提交一份申請。新規下，所有提交申請的受益人，中籤概率相同。

不過具體的H-1B遞交申請數量以及中籤率，還要等移民局之後公布的官方數據為準。

雖然在「一人一抽」的新規則下，華人申請者中籤率提升，但許俊良認為，H-1B抽籤制度尚須進一步完善。他指出，雖然如今每個人只能遞交一份抽籤名額，但有一些印度勞工外包公司，可以為大量身在印度的勞工遞交申請，最終抽中的人可以為美國公司工作，辦理綠卡。這些外包公司專門為美國企業提供海外勞工力，這些公司每年可以遞交幾千個抽籤名額，最終中籤的申請人也有幾百個。這種情況下，參與抽籤的名額被大量占用，總人數增多，平均每人的中籤率就會下降。許俊良說，這就是「上有政策，下有對策。」

近幾年來，每年H-1B抽籤的總名額愈來愈多。根據移民局統計，2021年財年的H-1B抽籤註冊數為27萬4237個，到了2024財年，該數字飆升至78萬884個，但每年的名額只有6萬5000個。移民局表示，近幾年該抽籤制度被濫用得十分嚴重，有申請人利用多個贊助公司造假，一人占取多個抽籤名額，導致其他人中籤率降低。本報曾經報導過一位攻讀博士學位的張同學，連續抽籤四年未中的例子。