勁球、兆彩洛縣贏家全美最多 獎金中位數最高

6日開獎的勁球獎金攀升至13億元。（記者王若然／攝影）

隨著勁球 （Powerball）獎金累計至美國彩券史上第八高，升至13億元，兆彩（Mega Millions）獎金也攀升至9700萬，不少民眾都開始購買彩券試手氣。根據數據統計，在南加州 購買彩券，一些商店特別有運氣，在這裡買彩券，中獎機率會比較大。

根據NBC新聞網站，南加 州洛杉磯縣是全美勁球和兆彩贏家最多的縣。而洛杉磯縣也是加州彩券售賣點最多的地區之一。根據該網站對2021年以來中獎彩券購買地的統計，加油站的便利店相較其他售賣點更容易售出中獎的勁球和兆彩彩券。其次是沒有加油站的便利店、賣酒的商店和超市，較容易售出中獎彩券。

那麼哪家商店最幸運？根據NBC的報導，洛杉磯縣霍桑市（Hawthorne）Bluebird Liquor是加州售出勁球和兆彩中獎彩券最多、合計獎金最高的商店之一。2021年以來，該店共售出八張中獎彩券，分別有四張勁球和四張兆彩彩券。

在洛杉磯縣出售的中獎彩券中，獎金中位數為全美最高。近期所中的高額獎金彩券有不少都來自南加州。南加州艾塔迪那市（Altadena）的Joe's Service Center出售的中獎彩券獎金中位數最高，該商店在2022年11月售出了20億元的勁球彩券，這也是加州歷史上獎金最高的彩券。

加州歷史上排名第二高的彩券獎金出現在2023年7月，由洛杉磯市中心Las Palmitas Mini Market售出，為獎金10億元的勁球彩券。

另一家熱門商店為南加州小鎮尼普頓市（Nipton）的Primm Valley Lotto商店。該市位於15號公路以東，加州和內華達州交界處。該店在2021年3月至2024年2月間，售出了28張中獎的勁球彩券和20張中獎的兆彩彩券。

近期備受矚目的勁球獎金將於6日晚間開出。該彩券獎金目前已經累計至13億元，在勁球彩券史上為第四高，頭獎現金獎金約為6億890萬元。

據統計，兆彩所有六個數字都中的概率為3億260分之一，勁球六個數字都中的概率為2億9220分之一。