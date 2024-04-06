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99美分店停業 甩賣湧人潮 華人遺憾少了「購物天堂」

記者朱敏梓／洛杉磯報導
「99美分店」清倉甩賣，排隊結帳的隊伍約有10米長。（記者朱敏梓／攝影）
「99美分店」清倉甩賣，排隊結帳的隊伍約有10米長。（記者朱敏梓／攝影）

美國知名折價零售商「99美分店」（99 Cents Only）於4月4日宣布將關閉全部371家連鎖店，逐步停止業務運營。該商店因「價廉物美」受到許多華人追捧，商店的停止營業也引發了諸多華人消費者的追憶。「99美分店」於5日起開始進行清倉大甩賣，門店內掀起了搶購潮，排隊約有10米長。

彭博新聞日前報導，99分雜貨店（99 Cents Only Stores）正在考慮要不要宣告破產以解決資金不足的問題。沒想到99 Cents 4日正式宣布關掉加州等地的371家分店，以換取現金。

99 Cents已經與資產管理公司Hilco Global達成協議，將加州、內華達州、亞利桑那州、德州各家分店的設備與商品變現，計畫從5日起開始執行。

99 Cents代理執行長Mike Simoncic將卸任，改由企業重組公司Alvarez & Marsal的執行董事Chris Wells負責後續任務。

Mike Simoncic的聲明表示，過去幾年對零售生態產生了重大影響，除了新冠疫情之外，消費習慣也在改變，再加上物價上漲、經濟環境不佳，都讓公司的營運空間大為限縮，因此只好走上這一步。

對於一些華人來說，「99美分店」是剛來美國時購物的首選，在洛杉磯居住了十多年的華人李先生說，他剛來美國時，所有物品都會換算成人民幣，覺得非常昂貴，「99美分店」就是他的「購物天堂」。他說，「基本的日用品都可以在這裡用等同於中國大陸的物價買到，質量也都不錯，還經常能淘到寶」。對於該店的永久關閉，他覺得非常遺憾。他補充說，在疫情時消毒紙巾、酒精洗手液等到處都斷貨，只有「99美分店」能買得到，因此該店對於他來說也是一個特殊的記憶。

居住在蒙特利公園市的陳女士說，「99美分店」的果蔬是她的最愛，因為價格非常親民，且不用像好市多那樣買大份。例如香蕉通常25分一磅，藍莓80分一盒，蔬菜也都還算新鮮。她說，聽到關門的消息，感覺是「一個零售時代的終結」。

多樣商品放出了「歷史最低價」。（記者朱敏梓/攝影）
多樣商品放出了「歷史最低價」。（記者朱敏梓/攝影）

從周五開始，「99美分店」各大門店開始進行清倉大甩賣，引發了民眾搶購潮。在南加阿罕布拉市的「99美分店」，停車場全部爆滿，店內人頭攢動，不乏一些華人的身影，許多物品都已經被搶空。在店內最顯眼的位置，多樣物品都掛出了「歷史最低價」，例如礦泉水、餅乾、巧克力等食物，大袋水果也都放出了驚喜價，例如2-3磅的大袋橘子售價3.99元，6個牛油果售價2.99元。許多民眾的購物車都裝了滿滿一車，以日用品和食物居多，等待結帳的隊伍更有10米長。

「99美分店」創立於1982年，總部位於加州洛杉磯，是一家美國折扣零售商連鎖店，以商品種類繁多、價格親民聞名，人氣商品包括家居用品、生鮮雜貨、零食、辦公用品、保健美容產品、派對用品等。

南加阿罕布拉市的「99美分店」。（記者朱敏梓／攝影）
南加阿罕布拉市的「99美分店」。（記者朱敏梓／攝影）

華人 加州 疫情

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