我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

擠不下又買不起 千禧世代兩難

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯縣的房屋自有率2012年曾經突破50%。（加州房地產經紀人協會製圖）
洛杉磯縣的房屋自有率2012年曾經突破50%。（加州房地產經紀人協會製圖）

生在1981年至1996年的千禧世代（Millennial）給上一輩的印象往往是吊兒郎噹，既不想成家、又不想立業。但事實上真的如此嗎？對洛杉磯地區的30、40歲人來說，先別說成就事業了，光是想要成家生養就是何其困難，以他們的收入，別說買房了連租都很困難。

加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）自1991年開始的統計顯示，次貸危機後的2012年，洛縣房屋自有率達51%，但現在已經降到11%，因為房屋中位價已經攀上81萬7100元。

但是想租也沒那麼容易。媒體Laist指出，洛市統計顯示，三房屋的月租約在3995元，換算成一年就是4萬7940元，但洛縣家戶收入的中位數僅8萬3000元。換言之，要不是多人擠一間，要不就是住得越遠越好。

其中一個擠一擠的選項，看來是很多人的不得已。聯邦定義的「住家過於擁擠」，洛杉磯地區有27萬戶；租房過於擁擠的比例達17%，也是全美最高。對於很多洛杉磯人來說，家裡添個小孩絕對是件天大的事。

洛杉磯西區長大的Jasmine Delgado就是其中之一。老家因為405公路拓寬而被徵收後，她就與父母分開住。但是從洛杉磯加大畢業後，她先是和朋友湊合，之後意外有了小孩，所以又搬去跟爸媽住。爸媽算一算，搬去懷俄明州買得起房，但31歲的她還沒辦法下定決心離開洛杉磯。

35歲的Brianna Mercado最近從搬到鷹岩（Eagle Rock），先生加五歲的兒子、四歲的女兒，合住兩房屋。她說，最大的差別是鷹岩的戶外空間好少，小孩沒辦法出去玩，家裡四口的「生理時鐘」又不同，當她累得半死，先生小孩卻活蹦亂跳，唯一值得慶幸的是，租屋處離辦公室很近，先生又是私立學校的老師，小孩才得以打折上學。

36歲的Don Fisco又是另一個兩難之人。他與妻子打算生小孩，他也想把喪偶的爸爸接來同住，但是就算他們有兩份收入，要在洛杉磯買房談何容易，更何況要四個人同住。

因為沒辦法生養，人口又大量外移，不意外地威脅到洛杉磯的公立學校。縣內的K-12學校過去十年來，入學人數減少了15%，加州財政廳（California Department of Finance）預期到2032年還會再少19%。英格伍聯合學區3月底才剛宣布，永久關閉五間學校，因為學區的入學人數從2002年的1萬8000人，掉到少於7000人。

洛杉磯加大 加州 洛縣

上一則

AI專家將成為熱門政府職位

下一則

哈岡168超市 開設特賣區 多種商品買一送一

延伸閱讀

保守派橙縣教委成員被罷免 因通知家長孩子跨性別政策

保守派橙縣教委成員被罷免 因通知家長孩子跨性別政策
加州快餐時薪20元新法 衝擊學校食堂招工

加州快餐時薪20元新法 衝擊學校食堂招工
洛金庫3000萬現金失竊 飛賊屋頂入室搬巨款

洛金庫3000萬現金失竊 飛賊屋頂入室搬巨款
磚塊砸碎多輛汽車擋風玻璃 洛杉磯非裔女被捕

磚塊砸碎多輛汽車擋風玻璃 洛杉磯非裔女被捕
嗆辣紅椒樂團成員降價售洛豪宅 七邊形設計猶如「太空站」

嗆辣紅椒樂團成員降價售洛豪宅 七邊形設計猶如「太空站」
議員提罷免門檻趨嚴 洛杉磯縣背書

議員提罷免門檻趨嚴 洛杉磯縣背書

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
長期以來，買房仲介的佣金都由賣方支出，未來買家可依仲介服務質量，自己與仲介約定費率，因而要選擇適當的仲介。（Pexels）

房地產交易6%佣金取消 購屋4大避雷攻略

2024-03-29 02:15
丁毓麟表示，波音777和747兩款客機仍是世界上最安全的機型之一。（取自Unsplash）

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

2024-03-31 15:46

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病