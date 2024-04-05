擠不下又買不起 千禧世代兩難

洛杉磯縣的房屋自有率2012年曾經突破50%。（加州房地產經紀人協會製圖）

生在1981年至1996年的千禧世代（Millennial）給上一輩的印象往往是吊兒郎噹，既不想成家、又不想立業。但事實上真的如此嗎？對洛杉磯地區的30、40歲人來說，先別說成就事業了，光是想要成家生養就是何其困難，以他們的收入，別說買房了連租都很困難。

加州 房地產經紀人協會（California Association of Realtors）自1991年開始的統計顯示，次貸危機後的2012年，洛縣 房屋自有率達51%，但現在已經降到11%，因為房屋中位價已經攀上81萬7100元。

但是想租也沒那麼容易。媒體Laist指出，洛市統計顯示，三房屋的月租約在3995元，換算成一年就是4萬7940元，但洛縣家戶收入的中位數僅8萬3000元。換言之，要不是多人擠一間，要不就是住得越遠越好。

其中一個擠一擠的選項，看來是很多人的不得已。聯邦定義的「住家過於擁擠」，洛杉磯地區有27萬戶；租房過於擁擠的比例達17%，也是全美最高。對於很多洛杉磯人來說，家裡添個小孩絕對是件天大的事。

洛杉磯西區長大的Jasmine Delgado就是其中之一。老家因為405公路拓寬而被徵收後，她就與父母分開住。但是從洛杉磯加大 畢業後，她先是和朋友湊合，之後意外有了小孩，所以又搬去跟爸媽住。爸媽算一算，搬去懷俄明州買得起房，但31歲的她還沒辦法下定決心離開洛杉磯。

35歲的Brianna Mercado最近從搬到鷹岩（Eagle Rock），先生加五歲的兒子、四歲的女兒，合住兩房屋。她說，最大的差別是鷹岩的戶外空間好少，小孩沒辦法出去玩，家裡四口的「生理時鐘」又不同，當她累得半死，先生小孩卻活蹦亂跳，唯一值得慶幸的是，租屋處離辦公室很近，先生又是私立學校的老師，小孩才得以打折上學。

36歲的Don Fisco又是另一個兩難之人。他與妻子打算生小孩，他也想把喪偶的爸爸接來同住，但是就算他們有兩份收入，要在洛杉磯買房談何容易，更何況要四個人同住。

因為沒辦法生養，人口又大量外移，不意外地威脅到洛杉磯的公立學校。縣內的K-12學校過去十年來，入學人數減少了15%，加州財政廳（California Department of Finance）預期到2032年還會再少19%。英格伍聯合學區3月底才剛宣布，永久關閉五間學校，因為學區的入學人數從2002年的1萬8000人，掉到少於7000人。