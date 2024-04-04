為何通膨下降 食品價格居高不下？

儘管通膨放緩，但消費者仍感到物價居高不下，特別是食品價格。（NBC電視台畫面）

FOX 11電視台報導，普渡大學（Purdue University）「消費者食品洞察」（Consumer Food Insights）最新報告顯示，即使通膨水平已接近新冠肺炎疫情 前數字，但許多人仍沒太大感覺，特別是食品價格仍居高不下。

該報告對全國1200名美國人進行調查。結果顯示，消費者認為他們的食品支出上漲到每周195元，比去年2月增加7%。普渡大學農業經濟學教授巴拉塔斯（Joseph Balagtas）表示，「雖然去年食品價格的官方通膨率為2.1%，但受訪者認為此數字要高得多。他們說，過去一年的食品價格上漲6%。」

究竟為何食物價格依舊那麼高，是什麼原因所導致？巴拉塔斯解釋，官方的通膨衡量標準，不是按月就是逐年計算，「消費者可能不一定考慮年份，但他們可能會用今天的價格比較過去的某個時期。」

研究人員還發現，當整體生活成本仍高昂時，消費者很難注意的食品價格下降，「如房租上漲時，剩下能用於其他地方的預算 就不多了，包括食物。」報告還顯示，自2021年初以來，雜貨價格飆升超過21%，儘管近期食品價格上漲速度放緩，但許多必需品成本仍穩定上漲。

雅虎財經（Yahoo Finance）2023年11月進行的另一項調查顯示，食品通膨對美國人來說尤具挑戰，超過三分之二選民將食品價格上漲視為通膨最顯著影響，高於汽油、交通和住宿等類別。儘管相較2022年6月9日9.1%的通膨率大幅下降，但目前通膨仍超過聯準會2%的目標，與通膨危機爆發前的2021年1月相比，價格已上漲17.6%。

食品價格上漲可歸因於許多因素，包括持續供應鏈 中斷等。此外，禽流感大面積爆發嚴重影響家禽供應，烏克蘭長期衝突加劇全球糧食短缺，還有各行業如雜貨店、加工廠食品服務人員薪資上漲等，這些都促使業者將成本轉嫁給消費者。