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清明身處異鄉 華人遙拜親人、寺廟祈福

記者邵敏／洛杉磯報導
華人拜託親朋好友，送一束鮮花去親人的墓地。（記者邵敏／攝影）
華人拜託親朋好友，送一束鮮花去親人的墓地。（記者邵敏／攝影）

正值清明時節，華人會在這個重要節日掃墓祭祖，但對於第一代移民、以及在這裡留學工作的許多華人來說，清明掃墓是一種奢望。他們選擇以各種方式紀念已故的遠方親人，有人在家點燃香燭祭拜，有人去寺廟誦經祈福，也有華人拜託親朋好友，送一束鮮花去親人的墓地。

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）華裔居民Emma是第一代移民，父親的墓地遠在中國浙江，她說每年清明時節都會格外想念父親，無法去墓地祭拜是很大的遺憾。清明節這天，按照老家傳統風俗，Emma會燒一桌菜，其中有幾樣是父親生前喜歡的小菜，一家人點燃香燭，帶著孩子一起鞠躬祭拜，「清明節不能掃墓，但每次回國我都會去父親墓地看看，希望他不會怪我。」

清明時節，遠在異國工作、留學的許多華人，選擇用自己的方式紀念已故親人。在美留學多年的James表示，接連好幾年的清明節，遠在中國的父母去墓地看望爺爺奶奶時，都會另外準備一束鮮花，上面寫著James的名字，以此表示兒孫雖遠在萬裡，也不會忘記自己的祖先。James介紹說，中國現在有一些花店，可以在清明期間提供特殊服務，幫助客戶將鮮花送到親人的墓地。

洛杉磯的華人寺廟，通常也會在清明時節舉辦法會，羅斯密（Rosemead）法印寺主持宏正法師表示，為傳承華人慎終追遠的傳統美德，該寺每年清明都會舉辦法會，眾多華人佛教徒來此誦經，以這樣的形式表達對已故先人的感念，也為在世的親朋祈福。

華人 洛杉磯 移民

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