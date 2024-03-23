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新聞辭典╱洛杉磯空中捷運 單向行車約7分鐘

記者楊青

新聞辭典：洛杉磯空中捷運

洛杉磯空中捷運，英文全稱「Los Angeles Aerial Rapid Transit」，簡稱「LA ART Gondola」，中文俗稱「洛杉磯藝術纜車」。因和道奇隊密切相關，一般人稱之為「道奇空中纜車」。

「道奇空中纜車計畫」是一個類同滑雪纜車的系統，由道奇隊前老闆麥考特（Frank McCourt）在2018年提出，計劃創建一條1.2哩長的空中纜車，連接聯合車站（Union Station）與道奇體育場，該纜車將途徑華埠（Chinatown）、Mission Junction、伊利桑公園（Elysian Park）與索拉諾峽谷（Solano Canyon）等地區。

工程將在聯合車站和El Pueblo（Olvera街）之間的Alameda街上建造一個78英尺高的車站；在道奇體育場停車場東部邊緣建一個78英尺高的車站；在州立歷史公園Cornfield Park南部入口處建一個98英尺高的車站，在Bishops路和百老匯住宅區建一個98英尺高的角度站。沿線有三個200英尺高的塔樓，纜車共有53個5噸重的吊廂，每個吊廂最多可容納40人。

工程預計單向最大容量約為每小時5000人，單向行車約為7分鐘。擬議的項目期望提供附近地區交通以及景觀改善，提供安全、零排放、環保和高容量的交通連接，從而減少道奇體育場及其周圍及鄰裡街道、主幹道和高速公路的車輛擁堵。

(整理/記者楊青；資料來源/洛杉磯大都會交通局)

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