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法官駁回妄想症辯解 史德運殺姪恐終身監禁

記者丁曙／洛杉磯報導
當年命案發生後，亞凱迪亞高中同學在校園書寫輓聯、留言和簽名，深切緬懷遇害的林氏兄弟。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）
當年命案發生後，亞凱迪亞高中同學在校園書寫輓聯、留言和簽名，深切緬懷遇害的林氏兄弟。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）

阿罕布拉高等法院13日攻防史德運（Deyun Shi）殺人時是否處於神智清醒狀態，在代表被告出庭的心理學家作證後，主審法官賈里德·摩西（Jared Moses）應檢方要求做出了裁決：「史德運殺害分居妻的姪兒時神智清醒」（Man sane at time of slayings of estranged wife’s nephews）。因此，史德運極可能面臨終身監禁不得假釋的量刑，判決書將於5月2日公布。

主審法官裁決，史德運殺害分居妻的姪兒時神智清醒。史德運可能面臨終身監禁不得假釋的...
主審法官裁決，史德運殺害分居妻的姪兒時神智清醒。史德運可能面臨終身監禁不得假釋的量刑，判決書將於 5 月 2 日公布。（洛縣警局LASD圖片）

但是，史德運的律師波德別雷斯基（Vicki Podberesky）在法官做出判決後表示不服，並要求由陪審團來裁決史德運當年殺人時是否神智正常。她辯稱，「我確實相信我們的當事人患有嚴重的精神疾病」，患有妄想症，並沒有預謀或蓄意進行這次襲擊。她預計史德運將對其定罪提出上訴。

然而，檢察官泰穆里（MacKenzie Teymouri）反駁，「一路上的每一個舉動」都表明史德運「頭腦清醒」，並且「知道自己在做什麼」。她向陪審員展示了監視器錄影，畫面顯示被告在洛杉磯國際機場企圖出境時「絕對沒有任何異常」，他飛往香港的單程航班與他逃往附近中國以躲避懲罰的計畫一致。後來史德運抵達香港機場後被捕，並被押返美國接受審判。

律師則辯稱這是一起「悲慘的案件」，兩名十幾歲的男孩「遭到殘酷的毆打」，但是陪審團必須決定她的當事人是否有能力蓄意和預謀殺人。她辯稱，證據支持「精神病」源自於分裂情感性疾患和創傷後壓力症候群的發現。她列舉了史德運在殺人前幾個月有「莫名其妙的憤怒行為」，他的行為「史無前例」，以至於他的妻子尋求針對他的限制令。

檢察官反駁律師的說法，強調史德運殺害兩個男孩旨在對他們的父親進行「最終復仇」。被告在犯罪時，「每一項行為都是經過深思熟慮的」。她並敦促陪審團：「讓他對那天的行為承擔全部責任。」

法官做出這項裁決的前一天，陪審團裁定史德運犯有兩項一級謀殺罪，罪名是2016年1月22日謀殺案，即殺害16歲的林智崴（William Lin）和15歲的林騏安（Anthony Lin）兄弟，當時哥哥在書房學習，弟弟正在睡覺，他們遭到了史德運的斷線鉗襲擊並喪命。

當年左鄰右舍自發哀悼林家兄弟遇害。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）
當年左鄰右舍自發哀悼林家兄弟遇害。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）
當年命案發生後，亞凱迪亞高中同學在校園書寫輓聯、留言和簽名，深切緬懷遇害的林氏兄...
當年命案發生後，亞凱迪亞高中同學在校園書寫輓聯、留言和簽名，深切緬懷遇害的林氏兄弟。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）

香港 洛杉磯國際機場 阿罕布拉

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