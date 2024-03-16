洛市中心20億開發案獲州長支持 增1500套公寓

「Fourth & Central」項目將耗資20億，在洛杉磯市中心打造商住綜合體。（取自開發商Continuum Partners）

加州州長紐森 （Gavin Newsom）辦公室宣布，將加快洛杉磯 市中心一項耗資20億元的大型商住混合項目的開發進程。這項開發計畫由10棟建築組成，包含商業、住宅和零售空間。項目建成後，將為洛杉磯市增加約1500套公寓。

這項規模龐大的開發計畫名為「Fourth & Central」，待開發的土地位於洛杉磯市中心藝術區（Arts District）、 小東京（Little Tokyo）和貧民窟（Skid Row）三大社區的交匯處，占地約7.6英畝，包含一座42層高的塔樓和多個中型建築，以及辦公室、餐廳、酒店和超過2英畝的開放空間。

根據州長辦公室新聞稿，該項目將為當地新增1521套公寓，其中至少有214套為低收入 住宅。此外，該項目還包括41萬餘平方呎的辦公空間和10萬多平方呎的餐廳及零售空間，以及一個擁有68間客房的酒店。

經由紐森的認證和加持，這項開發案中10棟建築的審批流程將被簡化。儘管該項目仍需獲得洛杉磯市議會批准，但針對該項目提出的任何法律挑戰，都須在270天內審理。相比之下，同類項目的審批流程，通常需要三到五年的時間。

該項目由總部位於丹佛市(Denver)的開發商Continuum Partners負責，他們於2021年宣布了這項開發計畫，並預計2025年動工。開發商透過新聞稿表示，該項目的開發目標是提供「勞動力住房」（Workforce Housing），其目標住戶是該地區收入中位數的120%人群。該項目的總體規畫由Studio One Eleven負責 ，核心塔樓和酒店由屢獲殊榮的英國建築師David Adjaye OBE設計，效果圖融合了現代風格和工業元素。

開發商表示，該項目是洛杉磯市中心歷史上私人開發商參與的最大金額的項目之一。他們正在與土地所有者Los Angeles Cold Storage公司合作，透過私人融資開發該項目。Los Angeles Cold Storage是一家自1800年代末開始營業的冷凍儲藏公司。