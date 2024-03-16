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47號提案改革版已收集逾50萬簽名 11月可望公投

編譯陳盈霖／綜合報導
近年來加州致力應對零售店竊盜猖獗問題。一項根據47號提案提出的修正案，可能於11月交付選民公投。（CBS電視台畫面）
近年來加州致力應對零售店竊盜猖獗問題。一項根據47號提案提出的修正案，可能於11月交付選民公投。（CBS電視台畫面）

CBS電視台報導，一項以打擊犯罪、 改革第47號提案（Proposition 47）的新提案，可望於11月大選中交付選民投票。這是兩黨共同推動的加州提案，又名「遊民、戒毒和防盜法案」（The Homelessness, Drug Addiction, and Theft Reduction Act）。

加州地方檢察官協會（California District Attorneys Association ，CDAA）首席執行長托滕（Greg Totten）表示，「這無關藍色或紅色問題，這是加州問題」。

新提案目的是改革加州無家可歸、藥物成癮和竊盜急劇增加的現象，可說是根據2014年獲選民通過的第47號提案（即「安全社區和學校法」（Safe Neighborhoods and Schools Act）所提出的修正案。

第47號提案最初研擬初衷，是為減少監獄過度擁擠與大規模監禁，將許多竊盜和毒品罪犯刑責從重罪降至輕罪，累犯者亦然。他說，新提案目標是恢復對竊盜累犯刑責，持有毒品者面臨更嚴厲懲罰且鼓勵他們接受治療，解決芬太尼（fentanyl）危機等。

目前該提案正收集最後一批簽名，以符合放入11月大選選票資格。組織者稱，他們已收集超過50萬個支持者簽名，預計4月底截止日前，可達到最低要求的54萬6000個簽名。

近年來，加州一直努力應對猖獗的零售店竊盜問題。根據第47號提案，只要行竊價值不超過950元，即可免於重罪，包括累犯者，無論其累積行竊的價值為何。

近年來加州致力應對零售店竊盜猖獗問題。一項根據47號提案提出的修正案，可能於11...
近年來加州致力應對零售店竊盜猖獗問題。一項根據47號提案提出的修正案，可能於11月交付選民公投。（CBS電視台畫面）

新提案並未提議降低950元重罪門檻，而將重點放在累犯。「若你從商店竊盜三次被定罪，第三次可能會遭重罪起訴，」托藤說。該提案還增加一項關於快閃搶劫（smash and grabs）條款，對偷竊過量財產者可能加重刑罰。

托藤說，自第47號提案上路以來，加州無家可歸者人數增加51%，全國其他地方則下降11%。他說，解決日益嚴重的無家可歸者危機，首先要專注對毒品犯罪更嚴厲懲罰，特別是慣犯。他指出，「我們的目標是激勵他們接受治療，若他們繼續持有毒品，可能會以重罪咎責」。

新提案還針對銷售大量芬太尼或攜帶槍枝銷售芬太尼的販運者，他們可追究比現行法更嚴厲的責任。此外，也將賦予法官一些自由裁量權。

儘管新提案得到民主黨大力支持，然加州州長紐森（Gavin Newsom）公開表態並不支持該提案，他希望在立法機關中修改第47號提案問題，而非重新交還給選民。

加州 毒品 紐森

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