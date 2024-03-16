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outta pocket 加州最受歡迎的俚語

編譯胡立宗／綜合報導
加州人最愛與最不喜歡的俚語。（取自Wordtips網站）
加州人最愛與最不喜歡的俚語。（取自Wordtips網站）

「You know you're being outta pocket when you criticize someone who's tryna just yolo! 」，如果看到這句話，許多人應該都會愣住，因為太多俚語。但是這裡面卻有三個最受加州人歡迎的俚語。

「outta pocket」（out of pocket）肯定度94.31%，粗淺意思是「自己付帳」，但細思一下會透露出「自食其果」的味道。「tryna」（trying to）肯定度92.55%，意思是「很努力去做了」。「yolo」（you only live once）肯定度90.67%，接近「活在當下」。

因此，一開頭的那句話，翻成中文就是，「當你胡亂批評活在當下的人，你肯定會自食惡果的」。

另一個很受加州人歡迎，但這種行為很討人厭的是「phubbing」（肯定度90.40%），意思就是只顧著看手機，對朋友不理不睬，結合了phone與snubbing。

加州人最討厭的俚語則是「clutch」，否定度35.39%，有點「硬幹，而且結果還不錯」的味道。第二討厭的是來自brother的「bro」、「brah」、「bruh」不分，否定度31.51%。自誇過頭的「kook」否定度29.54%。

Wordtips網站不只整理了加州人的最愛與最惡，還有夏威夷、紐約市、費城、波士頓、新澤西等13個地區，排名依據則是在UrbanDictionary.com上的肯定（upvote）與否定（downvote）。

夏威夷俚語是全美知名度最高的，意指「混血兒」的「Hapa」，全美聽過的人高達90.9%。最受歡迎的則是來自德州的「conniption」，肯定度97.90%，意指「鬧脾氣」。美國人最不喜歡的則是芝加哥來的「slashie」（46.15%否定），原意為外帶酒吧。

加州 夏威夷 費城

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