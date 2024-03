outta pocket 加州最受歡迎的俚語

加州人最愛與最不喜歡的俚語。(取自Wordtips網站)

「You know you're being outta pocket when you criticize someone who's tryna just yolo! 」,如果看到這句話,許多人應該都會愣住,因為太多俚語。但是這裡面卻有三個最受加州 人歡迎的俚語。

「outta pocket」(out of pocket)肯定度94.31%,粗淺意思是「自己付帳」,但細思一下會透露出「自食其果」的味道。「tryna」(trying to)肯定度92.55%,意思是「很努力去做了」。「yolo」(you only live once)肯定度90.67%,接近「活在當下」。

因此,一開頭的那句話,翻成中文就是,「當你胡亂批評活在當下的人,你肯定會自食惡果的」。

另一個很受加州人歡迎,但這種行為很討人厭的是「phubbing」(肯定度90.40%),意思就是只顧著看手機,對朋友不理不睬,結合了phone與snubbing。

加州人最討厭的俚語則是「clutch」,否定度35.39%,有點「硬幹,而且結果還不錯」的味道。第二討厭的是來自brother的「bro」、「brah」、「bruh」不分,否定度31.51%。自誇過頭的「kook」否定度29.54%。

Wordtips網站不只整理了加州人的最愛與最惡,還有夏威夷 、紐約市、費城 、波士頓、新澤西等13個地區,排名依據則是在UrbanDictionary.com上的肯定(upvote)與否定(downvote)。

夏威夷俚語是全美知名度最高的,意指「混血兒」的「Hapa」,全美聽過的人高達90.9%。最受歡迎的則是來自德州的「conniption」,肯定度97.90%,意指「鬧脾氣」。美國人最不喜歡的則是芝加哥來的「slashie」(46.15%否定),原意為外帶酒吧。