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帳面經濟強 多數家庭買房仍困難

編譯胡立宗／綜合報導
雖然帳面上的經濟情勢看來強勁，多數家庭仍無法負擔買房或現住房子。（取自FOXLA網站）
雖然帳面上的經濟情勢看來強勁，多數家庭仍無法負擔買房或現住房子。（取自FOXLA網站）

房屋仲介Redfin 針對3000名屋主與租客的調查發現，53.2%認為房價合宜度將是2024年總統大選的決定因素之一。雖然川拜已是二度交手，但議題顯然更趨民生化，特別是30年期房貸利率自2022年以來就一直在7%以上，直到這兩周才降到6.88%，因此高利息加上供應不足，導致購買房屋的難度愈來愈高。

Redfin首席分析師Daryl Fairweather指出，房價合宜度將是選民考慮的重點之一，因為利率高企、房價難降，加上屋主惜售、新建不足，許多人購屋圓夢的心願愈來愈難達成。他強調，「雖然帳面上的經濟情勢看來強勁，但是多數家庭卻感受不到實惠，畢竟他們無法負擔買房或現住房子」。

報告的證據之一是，64.2%的屋主與租客認為，現有經濟環境很難促成房價合理化，這也使他們對經濟前景悲觀。在房貸利率居高之下，原本以2.5%至3%低利貸到款的屋主不願意換屋，這也使房市供應愈來愈少，房源少加上房價高增加少數物件的競價力道。

對於房價問題，現任總統拜登上周推出一系列改善房價合理化的措施，希冀拓平連任之路。其中一個方案是，呼籲國會通過房貸紓困稅務抵免，協助中產階級首次購屋能獲得兩年期每年5000元的額度；另一個則是希望國會為中產階級家庭出售第一間房者，提供最高1萬元的抵免額。

拜登陣營認為，此舉將能增加合理價位第一次購屋標的之供應量，超過300萬戶得以受惠。此外，拜登政府也希望國會同意，興建與改裝超過200萬間房舍，以緩解供應不足並拉低價位。

房價 拜登 利率

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