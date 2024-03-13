回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到

自今年1月1日開始，「加州回收計畫」增加飲料容器的類別。（取自加州資源回收部）

回收飲料瓶不僅能夠省錢，也是一項輕鬆可行的環保行動。作為一項實施多年的回收制度，「加州 回收計畫」（California Redemption Value，簡稱CRV）鼓勵人們將使用過的飲料容器送往指定的回收中心，並為民眾提供經濟上的獎勵。

「加州回收計畫」是加州資源回收部（California Department of Resources Recycling and Recovery，簡稱CalRecycle）1986年開啟的押金回收制度。該計畫要求消費者在購買飲料、水、啤酒等飲品時支付額外押金，只有在消費者將使用過的容器送往指定的回收站後，才可贖回押金。加州政府以此鼓勵人們回收再利用飲料容器，以減少廢品對環境的污染和資源浪費。

CRV的金額依容器的種類和大小計算，通常為5美分至10美分不等。回收中心接受所有符合CRV條件的飲料容器，包括玻璃瓶、塑膠瓶和鋁罐等，並根據容器的數量來計算退還的金額。例如，如果回收了10個玻璃瓶，每個玻璃瓶的押金金額為5美分，則總回收額為50美分。回收中心會直接將回收款支付給民眾。

自今年1月1日開始，「加州回收計畫」擴大可回收容器範圍，將酒類與大瓶裝果菜汁的容器也納入該計畫，但食品、非飲料容器、牛奶 和嬰兒配方奶粉罐仍不在回收範圍內。根據加州資源回收部的資料，24盎司或以下葡萄酒、烈酒、果汁、蔬菜汁、碳酸飲料瓶可退5美分，超過24盎司者可退10美分。具體標準可登錄https://calrecycle.ca.gov/bevcontainer/basics/進行查詢。

在加州，共有1251家回收中心可回購空的CRV容器，洛杉磯 縣共有177家。 民眾可登錄https://www2.calrecycle.ca.gov/BevContainer/RecyclingCenters/查詢家附近的回收站地址及電話。